JoJo’s Bizarre Adventure Volumes im Frühjahr 2021

Kein anderer Anime ist wohl so Meme präsent im Netz, wie JoJo’s Bizarre Adventure. Schon 2012 startete die TV-Adaption des über 30 Jahre laufenden Mangas (ab Aug. 2021 auf Deutsch bei Manga Cult) von Hirohiko Araki.

Der Hype-Anime demnächst auf vier Volumes

Mit jeder weiteren neuen Staffel wuchs die Fan-Base und entwickelte sich zu einem Phänomen. Fans finden sehr schnell Anschluss an das JoJo-Universum, dank der episodischen Struktur der Serie, welche mit jedem in sich geschlossenen Teil eine neue Generation der Joestar-Familie und den Kampf gegen Dio Brando und die Träger der geheimnisvollen mexikanischen Steinmasken beleuchtet. Die Freunde von KAZÉ (Anime News Network) erläutern, warum dennoch die erste Staffel am besten ist, um in den Anime einzusteigen. Der Artikel ist allerdings in Englisch.

KAZÉ Anime veröffentlicht zu diesem Anlass die erste Staffel von JoJo’s Bizarre Adventure voraussichtlich im Frühjahr 2021 in vier Volumes auf DVD und Blu-ray. Jede Ausgabe enthält zwischen 6 und 7 Episoden. Neben der japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln ist auch erstmals eine deutsche Synchronfassung dabei. Für diejenigen, die neugierig geworden sind, sollten bei Anime on Demand vorbeischauen. Dort ist die erste Staffel auf Japanisch mit deutschen Untertiteln abrufbar.

Quelle: KAZÉ PM