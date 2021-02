Lego demnächst mit Sets zu Sonic

Sonic the Hedgehog gibt es bald auch in Klötzchen zum Nachbauen für daheim. Lego kündigte eine Zusammenarbeit mit Sega an, die den blauen Igel ins Rennen für neue Sets schickt.

Vielleicht kennt ihr Lego Ideas bereits, also die Plattform, wo Fans der bunten Bausteine eigene Sets zur Abstimmung vorstellen dürfen. Und genau über diesen Weg ist die neue Zusammenarbeit mit Sega entstanden. Der 24jähirge Brite Viv Grannell ist brennender Sonic-Fan und entwarf die Sets, die nun also bald den Weg in die Produktion antreten.

Vivs Design wurde von Segas Plattformer Sonic Mania aus dem Jahr 2017 inspiriert und zeigt ikonische Charaktere und Umgebungen aus dem Level Green Hill Zone des Spiels. Nachdem das Design fertiggestellt war, erreichte es die erforderliche Anzahl von 10.000 Stimmen von Lego-Fans weltweit.

Die finalen Versionen der Sets sind zwar noch nicht bekannt, aber anhand des Bildes kann man erahnen, wie diese am Ende aussehen könnten. So oder so: Super Mario bekommt erneut Konkurrenz vom flinken Igel, jetzt dann eben auch bei Lego.

→ weitere News zu Lego