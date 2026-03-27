Xbox Partner Preview März 2026: Alle Ankündigungen im Überblick

Beim ersten Xbox Partner Preview 2026 wurden insgesamt 19 Spiele gezeigt, viele davon erscheinen auch im Xbox Game Pass. Hier sind alle Titel mit kurzen Infos:

1. Hunter: The Reckoning – Deathwish (2027)

Ein düsteres Action-RPG, in dem ihr als Monsterjäger übernatürliche Bedrohungen aufspürt und bekämpft, während eine persönliche Story eure Vergangenheit aufrollt.

2. Wuthering Waves (Juli 2026)

Das stylische Action-RPG bringt schnelle Kämpfe und eine offene Welt auf Xbox und bietet zusätzliche Game-Pass-Vorteile.

3. The Expanse: Osiris Reborn (Frühjahr 2027)

Ein storylastiges Sci-Fi-RPG im Universum von The Expanse, bei dem eure Entscheidungen den Verlauf der Handlung maßgeblich beeinflussen.

4. Grave Seasons (14. August 2026)

Eine Mischung aus Farming-Sim und Mystery-Thriller, bei dem ihr neben dem Aufbau eurer Farm auch einen Serienkiller entlarven müsst.

5. Serious Sam: Shatterverse (2026)

Ein chaotischer Koop-Shooter mit Roguelite-Elementen, in dem ihr durch verschiedene Dimensionen reist und Gegnerhorden bekämpft.

6. Stranger Than Heaven (Termin offen)

Das neue Projekt der Yakuza-Macher erzählt eine Geschichte über mehrere Jahrzehnte hinweg und spielt teilweise im bekannten Kamurocho.

7. Super Meat Boy 3D (31. März 2026)

Der knallharte Plattformer wagt den Sprung in die dritte Dimension und fordert erneut perfektes Timing und starke Nerven.

8. Forever Ago (Herbst 2026)

Ein ruhiges Story-Abenteuer über Verlust und Neuanfang, bei dem ihr eine Reise durch beeindruckende Landschaften unternehmt.

9. Ascend To Zero (13. Juli 2026)

Ein temporeiches Roguelike, in dem ihr Zeit manipuliert, um Gegner zu besiegen und euren Charakter stetig zu verbessern.

10. Dispatch (Sommer 2026)

Ein narratives Spiel, das euch in eine Geschichte rund um Entscheidungen und deren Konsequenzen eintauchen lässt.

11. Alien Deathstorm (2027)

Ein düsterer Sci-Fi-Horror-Shooter, in dem ihr eine zerstörte Kolonie erkundet und gegen Aliens ums Überleben kämpft.

12. Frog Sqwad (Juni 2026)

Ein chaotischer Koop-Plattformer mit bis zu acht Spielern, bei dem ihr als Frösche durch physikbasierte Levels springt und gemeinsam Rätsel löst.

13. Bluey’s Happy Snaps (Herbst 2026)

Ein familienfreundliches Abenteuer, bei dem ihr Fotos macht, Sticker sammelt und bekannte Schauplätze aus der Serie erkundet.

14. S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope (Sommer 2026)

Die Erweiterung bringt eine neue Story, zusätzliche Gebiete und einen Konflikt zwischen bekannten Fraktionen in die Zone.

15. Moosa: Dirty Fate (2027)

Ein Actionspiel im historischen Korea, das sich um Rache, Verantwortung und persönliche Ambitionen dreht.

16. The Eternal Life of Goldman (2026)

Ein handgezeichneter Plattformer mit ungewöhnlichem Helden, der klassische Mechaniken mit frischem Stil kombiniert.

17. Vaunted (2026)

Ein taktisches Sci-Fi-RPG über eine Gruppe Krimineller, die einen riskanten Coup planen und durchführen müssen.

18. Hades II (14. April 2026)

Die Fortsetzung des beliebten Roguelikes bringt neue Fähigkeiten, eine neue Heldin und noch mehr Möglichkeiten im Kampf.

19. Artificial Detective (2027)

Ein stilvolles Sci-Fi-Adventure in einer von Maschinen beherrschten Stadt, in der ihr das Verschwinden der Menschheit aufklärt.

Das Showcase bot eine starke Mischung aus großen Namen und neuen Ideen. Mit einem klaren Fokus auf Vielfalt und Game Pass.