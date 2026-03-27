Stranger Than Heaven: Neuer Trailer zeigt Setting über mehrere Epochen

Beim Xbox Partner Preview gab es zwar keinen ausführlichen Deep Dive, dafür aber einen neuen Trailer zu Stranger Than Heaven, dem kommenden Titel von Ryu Ga Gotoku Studio. Der Trailer liefert erste spannende Details zum Setting und deutet eine größere Verbindung zur Yakuza-Welt an.

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Fünf Städte, fünf Zeitperioden in Stranger Than Heaven

Besonders auffällig: Stranger Than Heaven spielt über mehrere Jahrzehnte hinweg. Bestätigt sind fünf Zeitabschnitte:

1915

1929

1943

1951

1965

Dabei reisen Spieler offenbar durch verschiedene Städte – darunter auch ein Kamurocho der 1960er-Jahre, was klar auf eine Verbindung zum Yakuza-Universum hindeutet. Wer auf ausführlichere Einblicke hofft, muss sich nicht lange gedulden: Für den 6. Mai (PDT) / 7. Mai (BST) wurde bereits ein Deep-Dive-Stream angekündigt, der deutlich mehr Gameplay und Details liefern soll.

Release weiterhin ohne Termin

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Aktuell wird der Titel lediglich als „coming soon“ geführt und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Nach der langen Funkstille nimmt die Präsentation des Spiels nun spürbar Fahrt auf.