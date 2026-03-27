Alien Deathstorm: Neuer Sci-Fi-Horror von Rebellion Developments angekündigt

Das Studio hinter Reihen wie Sniper Elite und Zombie Army hat mit Alien Deathstorm ein neues First-Person-Horrorspiel vorgestellt. Das neu angekündigte Game spielt in einer abgelegenen Raumkolonie, die von einer mysteriösen Katastrophe heimgesucht wurde. Eine gewaltige Sturmfront, der namensgebende „Deathstorm“, verwüstet die Umgebung, während gleichzeitig tödliche außerirdische Kreaturen die Anlage überrannt haben. Spieler übernehmen die Rolle eines Combat Engineers, der als Ersthelfer entsandt wird, um die Ursache für den Kontaktabbruch zu klären und Überlebende zu retten.

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Mischung aus Horror und Survival in Alien Deathstorm

Die Mission entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums Überleben. Neben extremen Wetterbedingungen müssen Spieler durch zerstörte Anlagen navigieren, Ressourcen verwalten und sich gegen aggressive Alien-Horden verteidigen. Der Fokus liegt dabei auf einer dichten, bedrohlichen Atmosphäre und intensiven Survival-Elementen.

Release für 2027 geplant

Alien Deathstorm erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Mit seinem Mix aus Sci-Fi, Horror und Survival könnte der Titel besonders Fans von düsteren Einzelspieler-Erfahrungen ansprechen.