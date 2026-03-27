S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl bekommt DLC „Cost of Hope“

Entwickler GSC Game World hat mit Cost of Hope die erste große Erweiterung für S.T.A.L.K.E.R. 2 angekündigt. Das Add-on soll im Sommer 2026 erscheinen und eine neue, eigenständige Story in die Zone bringen.

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Neue Geschichte mit wichtigen Entscheidungen

In der Erweiterung übernehmen Spieler erneut die Rolle von Skif und erleben eine nichtlineare Handlung, die parallel zur Hauptstory verläuft. Im Zentrum steht der Konflikt zwischen zwei bekannten Fraktionen:

Duty , die die Zone kontrollieren und zerstören will

, die die Zone kontrollieren und zerstören will Freedom, die ihre Kräfte nutzen möchte

Der fragile Frieden zwischen den Gruppen bricht zusammen, und Spieler müssen Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Neue Gebiete und Inhalte für S.T.A.L.K.E.R. 2

Cost of Hope erweitert die Spielwelt um zwei neue Regionen, das Kernkraftwerk Tschernobyl und die verwinkelten Gebiete des Iron Forest. Beide Areale bieten eigene Hubs, Missionen und Aktivitäten. Zusätzlich kommen neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände ins Spiel. Laut Entwickler dürfen sich Spieler auf Dutzende Stunden an neuen Inhalten freuen, inklusive neuer Charaktere, Geschichten und typischer S.T.A.L.K.E.R.-Atmosphäre zwischen Verfall und Hoffnung.

Release im Sommer 2026

Die Erweiterung für S.T.A.L.K.E.R. 2 erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Darüber hinaus ist bereits ein weiteres Story-DLC geplant, das die Handlung des Spiels noch weiter ausbauen soll.