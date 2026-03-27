Bluey’s Happy Snaps: Fotografie-Abenteuer mit Bluey & Bingo

Ein neues Spiel für die ganze Familie ist auf dem Weg: Gameloft hat gemeinsam mit Ludo Studio und BBC Studios Bluey’s Happy Snaps angekündigt. Der Titel erscheint im Herbst 2026 für PC und Konsolen.

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Fotografieren und Entdecken in der Bluey-Welt

Im Spiel schnappt ihr euch eine Kamera und erkundet bekannte Orte aus der Serie Bluey. Darunter das Zuhause der Heelers und Schauplätze wie South Bank in Brisbane. Dabei steht das Fotografieren und Sammeln im Mittelpunkt: Ihr haltet Tiere und besondere Momente fest, sammelt Sticker und erstellt euer eigenes digitales Album. Das Spiel wurde gezielt für Kinder und Familien entwickelt und setzt auf ein klares Versprechen. Keine In-Game-Käufe und kein Online-Zwang. Stattdessen soll ein sicheres, entspanntes Spielerlebnis geboten werden.

Koop und Aktivitäten für die echte Welt

Ein Highlight ist der lokale Koop-Modus. Zwei Spieler übernehmen gemeinsam die Rollen von Bluey und Bingo, eine Person fotografiert, die andere posiert. Zusätzlich integriert das Spiel kreative Aufgaben außerhalb des Bildschirms. Diese „echte Welt“-Aktivitäten sollen Kinder dazu anregen, auch offline spielerisch aktiv zu werden.

Bluey’s Happy Snaps erscheint digital für PlayStation 4 & 5, Xbox One & Xbox Series, Nintendo Switch & Switch 2 und PC. Eine physische Version soll in Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment veröffentlicht werden.