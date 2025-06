The Fantastic Four: First Steps – Finaler Trailer

Soeben veröffentlichte Marvel den finalen Trailer zu The Fantastic Four: First Steps. Dieser zeigt einige neue Szenen. Darunter den typischen Schlagabtausch zwischen Ben Grimm und Johnny Storm und der weiblichen Silver Surfer.

The Fantastic Four: Erste und nächste Schritte

Noch einen Monat, dann erscheint der erste offizielle MCU Film zu den fantastischen Vier. Dieser soll nicht wie üblich die Entstehungsgeschichte zeigen, sondern die Helden als gefeierte und bereits berühmte Schützer der Erde. Dabei haben Reed Richards und Sue Storm bereits eine Familie gegründet und ihr erstes Kind.

Die Handlung spielt dabei in den 1960er Jahren in einem alternativen Universum. Hier treffen schließlich Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch und The Thing auf den/die Silver Surfer und ihrer größten Bedrohung Galactus, welcher an einigen Stellen des finalen Trailers zu sehen ist. Als Teil des Marvel Cinematic Universe und wie bereits angekündigt im ersten Teaser zu Avengers: Doomsday treten die vier schon bald in unserem Universum in Erscheinung.

Die Besetzung

Pedro Pascal als Reed Richards / Mister Fantastic

Vanessa Kirby als Sue Storm / Invisible Woman

Joseph Quinn als Johnny Storm / Human Torch

Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm / The Thing

Ralph Ineson als Galactus

Julia Garner als Shalla-Bal / Silver Surfer

Der finale Trailer zu The Fantastic Four: First Steps.