The Fantastic Four: First Steps – Teaser Trailer veröffentlicht

Marvel hat heute den ersten Teaser Trailer zu The Fantastic Four: First Steps veröffentlicht. Der Film, welcher Phase 6 des MCU einleiten wird, startet am 24. Juli in den deutschen Kinos.

The Fantastic Four Handlung und Bilder

Wie im Vorfeld schon vermutet wurde, spielt der Film in einem alternativen Universum. Das ist schon einmal daran zu erkennen, dass anstelle des Stark Towers das Baxter Building in New York steht mit seiner ikonischen 4. Außerdem befinden wir uns in den frühen 1960er Jahren. Alles hat noch seinen früh-Mikrowellen-Futuristischen Charme. Im Hintergrund ist hin und wieder die Future Foundation, welche von Reed Richards (Pedro Pascal) vorangetrieben wird, um für eine bessere Zukunft zu schaffen.

Das Genie der Fantstic Four stellt sich zusammen mit seiner Frau Sue Storm (Vanessa Kirby), dessen Bruder Johnny Storm (Joseph Quinn) und seinem langjährigen Freund Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) deren größte Gefahr. Moss-Bachrach ist bereits Teil des MCU. Seinen ersten Auftritt hatte er als Liebermann in der Serie The Punisher. An der Darstellung dürfte einem auffallen, dass das Gesicht des „Monsters“ auffällig schmal ist.

Die größte Gefahr ist natürlich Galactus (Ralph Ineson). Das ist jetzt auch kein Spoiler, schließlich war dies auch der Plan, die Heldengruppe cineastisch neu aufleben zu lassen. Da sich Reed und Sue über die ihre erlangten Fähigkeiten unterhalten, können wir davon ausgehen, dass Marvel den ganzen Unfall nicht extra noch einmal aufkocht, sondern es sofort losgeht.

> Review zum legendären Stan Lee Comic.

Am 24. Juli The Fantastic Four: First Steps läuft in den deutschen Kinos an.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: Marvel, IMDb