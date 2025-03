Avengers: Doomsday – Produktion hat begonnen – Cast Teaser

Marvel hat in der gestrigen Nacht einen Teaser veröffentlicht zu Avengers: Doomsday. In diesem sind die Stühle der teilnehmenden Schauspieler zu sehen und die Besetzung hat es wirklich in sich!

Avengers: Doomsday Cast

Hier ist eine Auflistung der Schauspieler und ihre Rollen, beziehungsweise ihre neuen Rollen innerhalb des MCU.

Chris Hemsworth – Thor

Vanessa Kirby – Sue Storm

Anthony Mackie – Captain America

Sebastian Stan – Winter Soldier

Letitia Wright – Shuri

Paul Rudd – Ant Man

Wyatt Russell – USAgent

Tenoch Huerta Mejía – Namor

Ebon Moss-Bachrach – Ben The Thing Grimm

Simu Liu – Shang-Chi

Florence Pugh – Yelena Belova

Kelsey Grammer – Beast

Lewis Pullman – Sentry Rob

Danny Ramirez – Falcon

Joseph Quinn – Johnny Storm

David Harbour – Red Guardian

Winston Duke – M’Baku

Hannah John-Kamen – Ghost

Tom Hiddleston – Loki

Patrick Stewart – Professor Charles Xavier

Ian McKellen – Magneto

Alan Cumming – Nightcrawler

Rebecca Romijn – Mystique

James Marsden – Cyclops

Channing Tatum – Gambit

Pedro Pascal – Mr. Fantastic

Robert Downey Jr. – Dr. Doom

Für den Film verantwortlich sind die gefeierten Russo Brüder, die mit Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War und Captain America: The Winter Soldier bereits mit unter die stärksten Marvel Filme abgeliefert haben. Die Produktion hat nun begonnen und der Film erwartet uns voraussichtlich am 1. Mai 2026 in den Kinos.

> Demnächst startet Thunderbolts in den Kinos.

Die Ankündigung zum Produktionsstart von Avengers: Doomsday.