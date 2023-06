The Grand Tour: Eurocrash – Roadtrip durch Osteuropa

Richard Hammond, Jeremy Clarkson und James May sind zurück in The Grand Tour: Eurocrash. Die drei chaotischen Auto-Erotik Journalisten fahren durch die Straßen Europas. Dabei in doch recht ungewöhnlichen und histrionischen Fahrzeugen.

Eurocrash, aber wen trifft es diesmal?

Noch vor The Grand Tour war das Team bestehend aus Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond bekannt durch Top Gear. Die Show stach aus anderen Automagazinen durch ihre irren Stunts und Witz heraus. Das Konzept wurde eigens für die Amazon Prime Show „The Grand Tour“ übernommen. Aus der Serie wurden später Spezial Episoden in Spielfilmlänge, wie wir sie nun kennen.

Zu dieser Show gehören irre Stunts, Action, eigen verschuldete Unfälle, informatives Fachwissen, kindische Wortgefechte und vieles mehr! Was die Jungs während ihres Roadtrips durch Osteuropa erleben, könnt ihr ab dem 16. Juni auf Amazon Prime sehen.

Trailer zu The Grand Tour: Eurocrash.