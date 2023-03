Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer – Erweiterung jetzt verfügbar

Der neue DLC Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer ist nun für alle verfügbar. In der Erweiterung für Forza Horizon 5 fahrt ihr in drei Rallye-Teams durch die vielfältigen Biome der Sierra Nueva und heizt in brandneuen Rallye-Monstern auf den Strecken.

Rallye-Abenteuer in der Sierra Nueva

Das neue Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer entführt euch in die Sierra Nueva. Ein Ort mit 61 Kilometern neuer Strecke, unvorhersehbaren Kurven, steilen Anstiegen, blinden Scheitelpunkten und waghalsigen Asphaltschanzen. Die Sierra Nueva bietet so viele Racing-Events wie in noch keinem DLC zuvor. Besucht die Stadt Pueblo Artza, einen riesigen verlassenen Steinbruch, gewaltige verformbare Sanddünen, eine enge und verwinkelte Wüstenschlucht, sanfte grüne Hügel, einen Palmenwald und das abgelegene Dorf Cráteres Secos. Für die richtige Stimmung sorgen neue, physikbasierte Staubwolken, die zu den komplexesten Wettereffekten gehören, die es jemals in Forza gab.

Die neusten Herausforderungen

Bestreitet waghalsige Rennen als Teil der neuen Karriere und tretet einem von drei ehrgeizigen Rallye-Teams bei. Dort nehmt ihr an zeitlich begrenzten Gelände-Rallyes teil oder messt euch auf der Straße in klassischen Horizon-Rennen. Achtet auf die Anweisungen der Navigatoren aus dem dynamischen Horizon Rallye-Helikopter. Die Sierra Nueva bietet weitläufige Topografien, üppige Vegetationen und atemberaubende Aussichten. Außerdem mit seiner ideale Mischung aus Asphalt, Schotter und wilden, verformbaren Sandstraßen, den perfekten Spielplatz für euch und eure Freunde.

Neue Autos, Teile und das eigene Rallye-Monster

Baut euch mit den brandneuen Rallye-Teilen und Karosserie-Kits euer ultimatives Rallye-Monster zusammen. In Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer warten 10 atemberaubende neue Fahrzeuge auf euch. Dazu zählen Performance-Trucks wie der vollelektrische 2022 Ford F-150 Lightning Platinum, Offroad-Buggys wie der 1973 Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‚Scumbug‘ und eine echte Rallye-Legende: der 2001 Ford #4 Ford Focus RS, der auch euer Einstiegsauto in der neuen Rallye-Karriere ist. Weitere Details zur Funktionsweise der neuen Features und einen Überblick über die neuen Autos, findet ihr im Blog auf Forza.net.

Rallye-Abenteuer ist ab sofort für Xbox Series X und S, Xbox One, Windows PC, Cloud Gaming (Beta) und via Steam erhältlich. Der DLC ist Teil des Forza Horizon 5 Premium Add-ons-Bundle, als Teil der Premium Edition, im Erweiterungsbundle oder separat für 19,99 Euro erhältlich.

> Unsere News zuvor zur Erweiterung.

Der Ankündigungstrailer zu Rallye-Abenteuer.