Star Trek: Resurgence Release-Termin steht fest

Über Twitter hat Entwickler Dramatic Labs den Release-Termin zu Star Trek: Resurgence verkündet. Es ist das erste Projekt des erst 2020 gegründeten amerikanischen Indie-Studios.

Release-Termin

Erscheinen soll Star Trek: Resurgence am 23. Mai 2023 für PC (Epic Games Store), Xbox und PlayStation. Es handelt sich bei dem Titel um ein interaktives narratives Adventure im Stile der Telltale-Spiele wie New Tales from the Borderlands oder The Wolf Among Us. Mit Eurer Spielfigur erkundet Ihr dabei die Welt des Star-Trek-Universums im Rahmen einer Handlung aus der Third-Person-Perspektive. Ihr beeinflusst das Geschehen und die Story dabei durch das Auswählen unterschiedlicher Aktionen oder Antworten in Gesprächen.

Das Entwicklerstudio besteht vor allem aus ehemaligen Telltale-Games-Mitarbeitern. Ungefähr ein Jahr nach der Schließung von Telltale Ende 2018 rief Mitgründer Kevin Bruner Dramatic Labs ins Leben. Die Entwickler haben also einige Erfahrung im Bereich interaktiver narrativer Adventures.

Star Trek: Resurgence – keine Telltale-Kopie

Nach eigenen Angaben will das Team aber nicht einfach die alte Telltale-Suppe wieder aufwärmen. Und so gibt es einiges, was Star Trek: Resurgence anders macht als seine Genre-Verwandtschaft:

Zum einen wird das Spiel nicht in einzelnen Episoden erscheinen. Ihr könnt also direkt zum Release-Termin die komplette Geschichte von Star Trek: Resurgence bis zum Ende zocken. Endlich also kein endloses Warten mehr auf den nächsten Teil der Story! Zum anderen räumen Euch die Entwickler deutlich mehr Freiheiten bei der Erkundung der Umgebung ein. So könnt Ihr zum Beispiel viele Bereiche Eures Raumschiffs und sogar große Areale fremder Planeten frei unter die Lupe nehmen. Allerdings solltet Ihr keine Open World erwarten. Oft bestimmt die Story, welche der Gebiete Ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erkunden könnt. Auch setzt das Studio auf die Unreal Engine. Daher könnt Ihr Euch auf jeden Fall auf eine bessere Grafik als in den alten Telltale-Spielen freuen. Zusätzlich ermöglicht die Engine auch das Einfügen neuer Mechaniken. So werdet Ihr nicht nur auf Prompst während der Unterhaltungen reagieren müssen. Ihr benutzt im Lauf des Spiels Scanner und sogar Euren Phaser!

Die Story

Bei einem narrativen Adventure geht es natürlich vor allem um die Geschichte. Daher hält sich Dramatic Labs in diesem Punkt eher bedeckt. So gibt es zur Bekanntgabe des Release-Termins von Star Trek: Resurgence nur recht spärliche Informationen.

Allerdings wissen wir, dass die Geschichte kurz nach den Ereignissen aus Star Trek: Die nächste Generation spielt. Ihr werdet Teil der Crew der U.S.S. Resolute sein. Im Verlauf des Spiels entdeckt Ihr ein dunkles Geheimnis und geratet zwischen die Fronten der Hotari und Alydianer. Diese zwei Alien-Rassen stehen am Rande eines drohenden Krieges.

Dabei übernehmt Ihr die Kontrolle über zwei unterschiedliche Crew-Mitglieder: First Officer Jara Rydek und Ingenieur Carter Diaz. Aus der Sicht dieser beiden trefft Ihr auf jede Menge neue Charaktere im Star-Trek-Universum. Allerdings dürft Ihr Euch als Fans auch auf ein Wiedersehen mit Spock und anderen bekannten Gesichtern freuen.

Der Weltraum – unendliche Weiten

Ob beim Spielen das echte Star-Trek-Feeling aufkommt, bleibt noch abzuwarten. Schließlich gab es immer wieder Titel, die den Namen der Franchise trugen, aber nur wenig für das Fan-Herz boten. Allerdings eignet sich die schon immer diplomatie- und konversationslastige Franchise gut für ein narratives Adventure. Daher hoffen wir auf das Beste.

Zum Abschluss bleibt uns daher – zumindest bis zum Release-Termin von Star Trek: Resurgence – nur noch eines zu sagen:

Lebe lang und in Frieden! \\ //_