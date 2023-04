Ostergewinnspiel 2023 – No Pixels

Unser heutiger Gewinner wird in die Welt der Sammelkartenspiele geführt. Mit dem Set, bestehend aus einer Kartenspielmatte sowie dem History Pack I, könnt Ihr direkt losspielen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „No Pixels“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über Flesh & Blood

In Flesh and Blood geht es darum, als mächtiger Held zu spielen, der mit einzigartigen Waffen und Rüstungen ausgestattet ist und über ein breites Arsenal an Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt. Die Spieler treten in verschiedenen 1-gegen-1- oder Multiplayer-Formaten gegeneinander an, in denen nur die hartgesottensten Helden siegreich hervorgehen!

Die sofort einsatzbereiten History Pack I Blitz Decks enthalten 6 ikonischen Helden aus dem Ursprung von Flesh and Blood. Mit den History Pack I Blitz Decks erhaltet Ihr spielfertige Decks, die Euch in der Welt von Flesh and Blood willkommen heißen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 30.04.2023, 23:59 Uhr