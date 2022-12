Hardwarekalender 2022 – Tag 17

Und schon wieder ein Alphacool Samstag, gemeinsam mit unserem Langzeitpartner öffnen wir Türchen 17 und verlosen das dritte Wasserkühlungskomplett-Set im Bunde unserer diesjährigen Kooperation mit Alphacool. Es gibt das neue Alphacool Core Storm Set in Form der 360 mm ST30. Hier ist alles für den perfekten Start mit im Lieferumfang enthalten. Einen CPU-Block, Radiator, Lüfter, Ausgleichsbehälter mit Pumpe und Fittinge, sowie Schlauch sind in diesem Set bereits enthalten.

1x Alphacool Core Storm 360 mm ST30 Wasserkühlungs Set (11986)

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Aquatuning.de und Alphacool zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen Alphacool Core Storm 360 mm ST30:

Mit dem Core Wind Wasserkühlungsset stellt Alphacool alle Komponenten bereit, die für den Start in die Welt der Wasserkühlung benötigt werden. Das Set richtet sich dabei nicht nur an Einsteiger, sondern auch an Enthusiasten. Die gewählten Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und stammen aus Alphacool’s DIY-Programm. Bei der Materialwahl wird weiterhin kompromisslos bei allen Metallen auf Kupfer oder Messing gesetzt, um eine Performance orientierte CPU-Kühlung garantieren zu können. Dank des beiliegenden Schnellverschlusses können im Nachgang noch weitere Bauteile wie Radiatoren oder GPU-Kühler eingebunden werden, ohne den Wasserkreislauf dafür entleeren oder umbauen zu müssen.

Kompatibilität:

Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066

AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 / AM5

Das Alphacool Core Storm 360 mm ST30 Set besteht aus folgenden Komponenten:

Eisblock XPX Aurora CPU-Cooler

Core 100 Aurora Reservoir & VPP Apex Pumpe

NexXxoS ST30 Full Copper 360 mm Radiator V.2

Rise Aurora 120 mm Lüfter

AlphaTube HF 13/10 mm Schlauch & HF G1/4″ Schnellverschlusskupplung

Eiszapfen 13/10 mm G1/4″ Anschlüsse

Wärmeleitpaste & Kühlflüssigkeit

aRGB Controller, Kabel, Werkzeug & Zubehör

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr