Evnia – Philips präsentiert neue Gaming Monitore und Eingabegeräte in Paris

Im Zuge eines Presse-Events mitten im Herzen der französischen Hauptstadt, hat Philips mehrere Katzen aus dem Sack gelassen. Da es sich um Philips handelt hatten wir schon eine Vermutung worum es sich in diesem noch geheimem Event handeln könnte. Die Überraschung war für uns durchaus groß. Ob sich die Reise gelohnt hat und Gamer sich nun die Hände reiben dürfen, klären wir nun im Bericht zu Evnia von Philips.

Die Spannung steigt

Paris – Das Wetter ist perfekt und die anderen Journalisten schon gespannt wo uns der Bus wohl hinbringen wird. Nachdem wir von game2gether noch etwas Zeit für Sightseeing in Paris hatten, standen abends Vertreter ausgewählter Magazine aus der ganzen Welt zur Abholung Bereit für das Event. Der Bus brachte uns Richtung Stadion welches in Festbeleuchtung schon von weiten zu sehen war. Kaum zu glauben aber der Kurs wich nicht ab und die Fahrt endete tatsächlich im Stadion. Der Rundgang endete nach der Spielerkabine letztendlich mitten im Stadion welches für das Event gebucht wurde.

Evnia

Was für manche vielleicht wie ein neues Lifestyle Lebensmittel klingt, ist aber die neue Gaming-Produktlinie welche die Bezeichnung Evnia immer beinhaltet.

Insgesamt wurden 4 Gaming Monitore, Tastaturen, Mäuse mit passenden Mauspad und Headsets vorgestellt.

Folgende Produkte wurden mit Details angekündigt:

Philips Evnia 27M2C5500W

Angefangen mit der kleinsten Bildschirmdiagonale von 27 Zoll wurde der Philips Evnia 27M2C5500W vorgestellt. Für 579€ bekommt der Kunde einen gebogenen Screen in WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixel und satten 240 Hz. Beim kurzen Anspielen konnten wir keine Schlieren oder Mängel feststellen. Für die Verbindung zum PC oder Konsole beinhaltet der Monitor einen Displayport 1.4 Anschluss, HDMI 2.0 und ein integrierter USB Hub mit 4 Anschlüssen.

Philips Evnia 34M2C7600MV

Weitaus mehr Bildfläche bietet der Hersteller mit dem Philips Evnia 34M2C7600MV.

34 Zoll im 21:9 Curved Widescreen Format werden in der Auflösung von 3440 x 1440 Pixel dargestellt. Für ein geschmeidiges Bild sorgen 165 Hz was in in dieser Größe an Monitoren nicht so häufig zu finden ist. Als schickes Gimmig ist der Monitor mit Ambilight ausgestattet welches durch RGB LED´s auf der Rückseite umgesetzt wird. Flexibel einsetzbar für Mehrere PCs ist die integrierte KVM-Funktion. Dank dieser können mit der am Gerät angeschlossenen Eingabegeräte zum Beispiel zwei Computer bedient werden. Sprich, vom Displayport 1.4 Anschluss auf HDMI 2.1 oder USB-C wechseln und weiter klicken bzw. tippen. Letzterer bietet sogar eine 90Watt Versorgung um Notebooks oder andere Geräte währenddessen zu laden. Der Mini LED-VA-Bildschirm bietet ansonsten noch integrierte Lautsprecher und HDR-Funktion für einen Gesamtpreis von 2069€

Philips Evnia 34M2C8600

Ebenfalls in 34 Zoll und gleicher WQHD-Auflösung kommt der Philips Evnia 34M2C8600 daher welcher aber im Detail Unterschiede aufweist. Bei diesem ebenfalls Curved Screen, stellt ein QD-Oled Panel mit 175 HZ die Bilder dar, welche mit deutlich besseren Schwarz-Werten und Kontrast auftrumpfen. Allerdings wird hier auf HDMI 2.1 verzichtet und „Nur“ HDMI 2.0 angeboten. Wer also die volle Bandbreite abschöpfen möchte, muss den Displayport 1.4 benutzen. Als dritten Anschluss hat auch dieses Modell USB-C mit 90 Watt Stromversorgung. Abgerundet wird das Paket mit HDR-Funktion, Integrierte Lautsprecher, Ambilight und HDR. Eine KVM-Funktion ist uns hier nicht bekannt aber der Preis für 1849€

Philips Evnia 42M2N8900

Als größter Bildschirm im Evnia-Quartett sticht der Philips Evnia 42M2N8900 mit einer Größe von 42 Zoll im 16:9 Format heraus. Das Oled-Panel wird mit 138hz beworben und Stellt das Bild in 4K also 3840 x 2160 Pixeln dar. Leider konnten wir uns vor Ort nicht von den Schwarz-Werten überzeugen da nur sehr grelle Umgebungen in Lego Star Wars zu sehen waren. In einer Review werden wir uns dies genauer anschauen. Wie bei allen anderen Bildschirmen wird auch hier 1MS/Grau zu Grau als Reaktionszeit beworben. Neben HDR und Ambilight gibt es beim großen Bruder wieder HDMI 2.1, Displayport 1.4, USB-C mit 90Watt-Versorgung und integrierte Lautsprecher. Das Gesamtpaket schlägt mit 1959€ zu Buche ab Januar 2023.

Wir werden in Kürze noch weitere Datenblätter und Informationen zu den Headsets und Eingabegeräte erhalten. Diese stellen wir dann in separaten Artikeln vor und verlinken sie in diesem Artikel.

An dieser Stelle möchten wir uns bei Philips(MMD) und United für die herzliche Einladung zur Reise und Event bedanken. Die Berichterstattung erfolgte freiwillig und ohne jegliche Beeinflussung seitens Philips oder dritte.

Quelle: Philips (Paris)

