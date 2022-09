Kingdomino Origins – Die Ursprünge des Königreichs

Von Pegasus Spiele folgt mit Kingdomino Origins direkt die nächste Neuheit. Im neusten Teil der Kinndomino-Reihe von Autor Bruno Cathala geht es zurück in die Steinzeit. Als Stammesoberhaupt ist es die Aufgabe der Spielenden, ihr Stammesgebiet zu expandieren. Neben einiger mechanischer Neuerungen werden auch bekannte Elemente variiert.

Die Vorgängertitel waren bereits sehr erfolgreich, so wurde Kingdomino als Spiels des Jahres 2017 und Dragomino als Kinderspiel des Jahres 2021 ausgezeichnet. Bei dem neuen Titel handelt es sich um eigenständiges Familienspiel für zwei bis vier Spielende. Diese schlüpfen in die Rolle der Oberhäupter steinzeitlicher Stämme und haben das Ziel, ihr Stammesgebiet zu erweitern. Hierzu müssen sie jagen, Ressourcen sammeln oder auch Vulkanlava nutzen, um den Stämmen Feuer zu bringen.

Um Abwechslung zu garantieren, bietet Kingdomino Origins drei Spielmodi. Mit dem Feuer-Modus werden die Spielenden in das Kingdomino-Spielprinzip eingeführt. Hier bauen die Spielenden in jeder Runde einen Dominostein mit zwei Landschaften in das eigene Spielgebiet ein. Mehr Herausforderung und Abwechslung bietet dann der Totem- und der Höhlenmodus. Hier werden Ressource in das Spiel eingeführt bzw. es ist möglich neue Höhlenmenschen für den eigenen Stamm zu gewinnen, um zusätzliche Prestige-Punkte zu sammeln. So ist der neue Titel nicht nur eine Variante des Spiels des Jahres 2017, denn dieser bringt neue Mechaniken in das Spiel. So werden nicht nur die Neulinge, sondern auch Fans der Reihe herausgefordert. Als optisches Highlight enthält das Spiel einen 3D-Plättchenturm in Vulkanoptik.

Kingdomino Origins richtet sich an zwei bis vier Spielende im Alter ab acht Jahren. Das Spiel ist bereits zu einem UVP von 34,99 € verfügbar. Weitere Details finden sich bei Pegasus Spiele.