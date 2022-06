World of Warships und World of Warships: Legends – neue Updates

Wargaming, Publisher und Entwickler von World of Warships und World of Warships: Legends, hat diese Woche inhaltsreiche Updates für seine beiden beliebten Marine-MMOs veröffentlicht. Bei World of Warships auf PC gibt es einen aktualisierten Konvoi-Modus, zusammen mit einer neuen, von den Spielern ausgewählten Karte der Färöer-Inseln, sowie dem dritten Teil der Zusammenarbeit mit Hasbros TRANSFORMERS. Darüber hinaus können Konsolenspieler in World of Warships: Legends paneuropäische Zerstörer erforschen und ihr Glück in einer neuen fünfwöchigen Lucky Six-Kampagne mit 100 Meilensteinen versuchen.

World of Warships: Legends

Mit dem Juni-Update von Legends tauchen die paneuropäischen Zerstörer aus dem Early Access auf. Diese Schiffsklasse ist jetzt für die Forschung verfügbar und besitzt schnelle Torpedos und beeindruckende Kanonen.

Die neue fünfwöchige Lucky Six-Kampagne kommt mit 100 Meilensteinen. Spieler mit aktiver Admiralitätsunterstützung haben die Möglichkeit, den Tier VII-Zerstörer Black der Fletcher-Klasse mit schnell nachladbaren Geschützen oder den Tier V-Flugzeugträger Independence mit schweren Sturzkampf- und Torpedobombern zu erhalten.

Zum Abschluss des World of Warships: Legends Juni-Updates gibt es eine neue Mission und ein zeitlich begrenztes Bureau-Projekt. Die Windrosen sind mit den amerikanischen Schiffen ab Tier IV zurück. Spezielle Boni und eine besondere Mission für das Premium-Schlachtschiff South Carolina der Stufe III sind enthalten. Das Bureau-Projekt „Broad Stripes and Bright Stars“ beinhaltet eine Reihe von permanenten Tarnungen für ausgewählte Zerstörer. Die Oklahoma und andere seltene Schiffe werden ebenfalls als Teil der Feierlichkeiten zurückkehren!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

World of Warships

World of Warships startet das neueste Update mit der Rückkehr des Konvoi-Modus aus dem Update 0.10.8. In 12er-Teams mit Schiffen der Stufen VIII-X kämpfen zwei zufällig verteilte Teams in einem Angriffs- und Verteidigungsgefecht um Konvois von KI-gesteuerten Frachtschiffen auf einer von sechs verschiedenen Karten.

Mit diesem Update kommt eine brandneue Karte der Färöer-Inseln. Die Kämpfe auf dieser neuen Karte sind für Schiffe der höheren Ränge verfügbar.

Doch das ist auch noch nicht alles. Es wurde eine drastische Verbesserung an einer Reihe von US-Zerstörermodellen vorgenommen. Doch auch diese Verbesserung an den Modellen ist noch nicht alles. Seit Anfang des Jahres wurden auch die visuellen Effekte im gesamten Spiel überarbeitet. Dazu gehören wichtige Verbesserungen mit HD-Texturen und lokalen Wettereffekten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die TRANSFORMERS sind zurück

Besiege die Feinde mit Stil mit Hasbros TRANSFORMERS-Franchise! Zur Feier der dritten TRANSFORMERS-Kooperation gibt es in World of Warships spezielle Inhalte aus der weltweit gefeierten Spielzeugserie. Diese speziellen Tarnungen wurden ursprünglich nur in World of Warships: Legends veröffentlicht, sind jetzt aber auch für den PC erhältlich!

Quelle: Wargaming.net

Mehr von Wargaming gibt es hier.