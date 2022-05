(Guide) V Rising Eisen herstellen und Schmiede bauen

Um in V Rising an bessere Ausrüstung zu kommen, benötigt ihr Eisen und eine Schmiede. In diesem Guide erfahrt ihr, wo ihr den dafür benötigten Boss findet und wo ihr am besten Eisen abbauen könnt.

Eisen spielt im neuen Vampire Survival Hit auf Steam eine wichtige Rolle. So dient Eisen als Rohstoff für starke Rüstungen und Waffen, welche ihr auf euren weiteren Streifzügen durch die Welt von V Rising dringen benötigen werdet. Das benötigte Eisen könnt ihr an unterschiedlichen Standorten in der Spielwelt finden, doch um es verarbeiten zu können, benötigt ihr zuerst eine Schmiede.

V Rising Eisen herstellen und Schmiede bauen so funktioniert es

Um Eisen abzubauen, benötigt ihr zuerst ein Werkzeug aus Kupfer, also eine Waffe mit dem Kupfer Upgrade. Dieses Waffenupgrade könnt ihr durch zufällige Rezepte für jeweils 50 Papier in eurem Schloss freischalten, gelegentlich könnt ihr das passende Rezept aber auch als Drop in Form eines Buches erhalten.

Habt ihr eine Kupferwaffe ausgerüstet, könnt ihr mit dieser nun auch Eisen abbauen. Die dafür benötigten Minen findet ihr an unterschiedlichen Orten in der Spielwelt, eine sehr beliebte Location ist dabei die Dunlay Farmlands welche nördlich des Farbane Waldes liegen.

Die größten Mengen an Eisen könnt ihr aber in den Haunted Iron Mines finden, hier warten allerdings auch Gegner der Stufe 35 auf euch, weshalb ihr diese nur gut vorbereitet betreten solltet.

Eisen schmelzen und Bauplan für die Schmiede

Mit genug Eisen im Gepäck wird es also an der Zeit den Rohstoff zu verarbeiten um Waffen und Rüstung ein Upgrade zu verpassen. Damit ihr aber Eisen einschmelzen könnt, benötigt ihr zuerst das Rezept, welches ihr von Quincey, der Banditenkönig (Level 37) bekommt.

Dieser Boss überlässt euch nach erfolgreichem Kampf außerdem die Blaupause für den Bau der Schmiede. Um die Schmiede zu bauen, benötigt ihr jetzt nur noch lediglich 480 Steine und 60 Kupfer und schon könnt ihr loslegen euer Gear auf das nächste Level zu upgraden.

Ihr steht noch ganz am Anfang eures Abenteuers in V Rising? Dann helfen euch unsere Guides zum Alpha Wolf und zum Herstellen von Leder sicher weiter.