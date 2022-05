Trotz überragender Neuigkeiten der heutigen Pressemitteilung der Stunlock Studios muss man sich den freudigen Jubel der Entwickler selbst dazudenken. Relativ nüchtern wird da lapidar berichtet, dass sich V Rising schon über 1 Mio. mal verkauft hat.

Ein wenig Stolz schwingt dann allerdings doch in der Aussage

„There’s no rest for the wicked as sales keep on rising“