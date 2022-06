Captain Marvel 6 – Gefährliche Magie – Comic Review

Weiter geht es im Rahmen unserer Comic-Reviews mit Captain Marvel 6. Der Comic trägt den Untertitel „Gefährliche Magie“.

Allgemeines:

„Die gefeierte Soloserie der Marvel-Heldin! Captain Marvel will Magie erlernen – doch ist Zauberei wirklich die Antwort auf ihre Zukunftsangst und ihren Liebeskummer? Carol kommt mit Dr. Strange zusammen, ist aber auch bereit, sich mit fragwürdigeren Magiekundigen einzulassen. Zudem fragt sie Kamala Khan um Rat.“

Inhaltsangabe zu Captain Marvel 6 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Captain Marvel Storyline Captain Marvel (2020) Storys Captain Marvel 27-30 zentrale Charaktere Captain Marvel, Doctor Strange, Ms. Marvel Kamala Khan Zeichner David Lopez, Jacopo Camagni, Jamie McKelvie Autor Jamie McKelvie, Kelly Thompson Seitenanzahl 108 Preis 13,00 € Veröffentlichung 26.04.2022

Die aktuelle Storyline von Captain Marvel (2020) erscheint in Form von Sammelausgaben. Band 6 enthält somit vier direkt auf einander aufbauende Originalausgaben. Diese tragen folgende Titel:

Es wurden Fehler gemacht Die Tücken der Magie, Teil 1 Die Tücken der Magie, Teil 2 Die Tücken der Magie, Finale / Wellen

Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von den Covern der Originalausgabe.

Der Comic beginnt mit einer kurzen Einleitung, die zum einen ein paar Hintergründe zu Captain Marvel und der vorherigen Ausgabe enthält. Am Ende des Comics finden sich zudem noch einige Variant Cover sowie Concept Arts.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

In der letzten Ausgabe hatte es Captain Marvel in eine postapokalyptische Zukunft verschlagen, wo sie den überlebenden Menschen und Mutanten zur Hilfe kam. Denn Ove, der Sohn von Namor, herrschte dort als brutaler Despot. Doch Carol kehrte nicht alleine in die Gegenwart zurück…

Es wurden Fehler gemacht:

Zwölf Tage nachdem Carol aus der Zukunft zurückkehrt ist und sich von Rhody getrennt hatte, verkriecht sie sich noch immer in ihrer Wohnung. Ihre beste Freundin Jessica Drew, alias Spider-Woman, versucht noch immer sie aus der Wohnung zu locken. Mit etwas härteren Bandagen schafft sie es endlich, denn New York wird von Hexen auf fliegenden Säure-Katzen-Schlangen attackiert. Der Kampf ist eine willkommene Ablenkung für Carol… Doch reicht dies immer noch nicht, um sie von der Trennung von Rhody abzulenken und so überlegt sich Jessica was anderes…

Die Tücken der Magie, Teil 1:

Die zukünftigen Ereignisse traumatisieren Carol weiter. In ihrer Verzweiflung sieht sie den einzigen Weg alle zu retten darin Magie zu erlernen, um so eine ihrer Schwächen zu beseitigen und stärker zu werden. Gemeinsam mit Jessica sucht sie Doctor Strange auf, in der Hoffnung den obersten Magier davon zu überzeugen sie zu unterrichten. Wird Steven ihr helfen?

Die Tücken der Magie, Teil 2:

Bei ihrem Versuch Magie zu erlernen wendet sich Carol nun an die einzige Person, die noch übrig bleibt, Enchantress. Die zukünftige Mutter von Ove. Natürlich misstrauen beider einander, doch Carol sieht hier den einzigen Weg. Enchantress jedoch sieht hier eine Gelegenheit Doctor Strange eins auszuwischen und willigt ein Carol zu helfen. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg eine magische Perle zu finden, doch welche Absichten verfolgt Enchantress wirklich?

Die Tücken der Magie, Finale / Wellen:

Enchantress erkennt Carols geheimen Plan, die Ermordung ihres zukünftigen Sohns Ove. So dauert es nicht lange, bis es zum finalen Duell zwischen Ove und Carol kommt. Wird sie es schaffen, Ove aufzuhalten? Welche Rolle spielt Enchantress in dem Duell? Aber es ist auch noch eine weitere Frage offen, wie geht es für Carol und Rhody weiter?

Charaktere und Erzähler:

Neben Captain Marvel stehen auf der einen Seite Enchantress und Ove im Mittelpunkt und auf der anderen Seite Spider-Woman, Doctor Strange und War Machine. Zudem besucht Carol am Ende noch die junge Ms. Marvel.

Eine Erzähler-Perspektive gibt es immer dort, wo Teile der Handlung durch die Gedanken von Captain Marvel erzählt werden. Neben der etwas eckigeren Form erkennt man dies an der roten Markierung. Charakteristisch für diese Comic-Serie.

Fazit:

Captain Marvel 6 bietet eine spannende Geschichte mit vielen unterhaltsamen Elementen, wie zum Beispiel Jessicas Versuche Carol aufzumuntern. Aber auch Carols Suche nach Magie ist dank Doctor Strange sehr unterhaltsam und bringt Treffen mit den meistern Magiern der Erde hervor.

Wir sind gespannt, welchen Einfluss Carols Handlungen auf die von ihr gefürchtete Zukunft haben werden.

