Gründung des Spielearchivs der Embracer Group

Die Embracer Group hatte in den vergangenen Jahren in erster Linie Schlagzeilen über den Aufkauf diverser Entwicklerstudios gemacht. So wuchs die Gruppe durch namhafte Studios, wie etwa Gearbox Entertainment, Dark Horse Media oder zuletzt u. a. Crystal Dynamics. Der neueste Streich folgt nun ebenfalls der sprichwörtlichen Sammelleidenschaft durch die Gründung eines Spielearchivs der Embracer Group.

Der Videospielemarkt verzeichnet in den letzten Jahren immer mehr digitale Verkäufe. Dies hat kürzlich eine veröffentlichte Studie der US-Analysefirma NPD Group im Auftrag von Ars Technica aufgezeigt. Demnach sind die physischen Videogames eine aussterbende Art. Für die Studie wurden Daten aus einem Zeitraum von 2018 bis 2021 ausgewertet. Das Ergebnis ist recht eindeutig: die Anzahl der digitalen Veröffentlichungen ist während des Vergleichszeitraums um 60 % gestiegen, während die physischen Veröffentlichungen um 30 % abgenommen haben.

Diese Entwicklung wird sicherlich nicht mehr aufzuhalten sein, auch wenn so manches Sammlerherz vor Schmerz zerbricht.

Jäger und Sammler

Wobei wir dann auch schon beim Thema „Sammler“ sind. Die Embracer Group ist derzeit am Aufbau des Embracer Games Archive um die Vergangenheit des Spielens zu bewahren.

„Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem alle physischen Videospiele, Konsolen und Zubehörteile am selben Ort versammelt sind“, heißt es in einer Erklärung von David Boström, CEO von Embracer Games Archive. „Wir glauben, dass Spiele ein Erbe tragen, das es wert ist, gefeiert und für die Zukunft gesichert zu werden.“

Das Archiv befindet sich in Karlstad, Schweden und verfügt bereits über 50.000 Exponate, darunter Spiele, Konsolen und Zubehör. Tendenz steigend!

Im Moment wird am Aufbau einer umfassenden Datenbank gearbeitet, in der die vielfältige und umfangreiche Geschichte der Videogames zusammengefasst werden soll. Ähnlich, wie es auch für die Geschichte der Menschheit wichtig ist, die Vergangenheit zu kennen, empfinden auch viele Branchenkenner, dass die Zukunft der Videogames auch nur durch Kenntnis derer Vergangenheit Bedeutendes hervorbringen kann.

„Games sind mehr als einfach nur Spiele. Es ist etwas, das von großartigen Menschen mit kreativen Ideen geschaffen wurde. Durch den Aufbau eines großen Archivs physischer Spiele möchten wir die Spielkultur für einen langen Zeitraum bewahren und würdigen“. Ein Vorhaben, dass alle Spieleenthusiasten sicherlich nur begrüßen können.

Allerdings ist die Sammlung momentan für die Öffentlichkeit noch nicht zugänglich. Dies soll sich aber durch die Katalogisierung baldmöglichst ändern. Geplant ist außerdem eine künftige Zusammenarbeit mit Museen und ähnlichen Institutionen, um z. B. Entwickler, Forscher und auch Journalisten bei Anfragen zu unterstützen. Kaufgesuche Auf der Homepage des Spielearchivs der Embracer Group werden Sammler auch zum Verkauf aufgefordert. Dort heißt es: „Der Fokus von Embracer Games Archive liegt auf dem Kauf großer kompletter einzigartiger Sammlungen (sowohl Hardware als auch Software) von Formaten, die uns fehlen. Wenn Sie eine Sammlung haben, die Sie verkaufen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Retro-Gaming-Berater Thomas Sunhede bei thomas.sunhede@embracer.com und fügen Sie Fotos, Listen der Objekte sowie Ihre Bewertung bei. Eine offizielle Wanted-List gibt es allerdings noch nicht. Künftig werden aber auch gezielte Suchanfragen von der Initiative gestellt.

Quelle: Embracer Group