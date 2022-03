SPC Gear, das Gaming-Label von SilentiumPC, präsentiert mit der GK650K Omnis Pudding Edition neue, extravagante, mechanische Tastaturen im Full-Format. Die Tastaturen gibt es mit schwarz und weiß in zwei verschiedenen Farben und auch bei den Switches hat man die Wahl zwischen drei verschiedenen Modellen von Kailh.

Die SPC Gear GK650K Omnis Pudding Edition im Detail:

Dank der Vollformat-Ausführung mit 104 Tasten erfüllt die GK650K Omnis neben den Anforderungen von Gamern auch die Anforderungen von Studierenden oder professionellen Anwendenden. Denn besonders, wenn viel mit Zahlen gearbeitet wird, ist der Num-Block doch oft nicht wegzudenken. Erhältlich ist die Tastatur in den Farben schwarz und weiß je nach Wunsch mit Kailh-Blue-Switches (clicky), Kailh-Brown-Switches (taktil) oder Kailh-Red-Switches (linear). Die weiße Version der Tastatur hat eine silbern abgesetzte Oberseite und fügt sich so in die Onyx White Serie von SPC Gear ein.

Bei den Keycaps der Tastatur handelt es sich um PBT-Pudding-Keycaps. Diese sind zum einen besonders abriebbeständig und zum anderen bieten sie eine besonders effektvolle Hintergrundbeleuchtung. PBT-Keycaps werden im Double-Injection-Verfahren hergestellt, hierbei werden zwei Farbvarianten eines Materials nacheinander in die Form gespritzt. Dadurch wird ein zweifarbiges Finish mit voller Abriebbeständigkeit möglich. Für ein komfortables Arbeiten liegt der Tastatur eine magnetische Handballenauflage in zur Tastatur passender Farbgebung bei. Diese wird durch Rillen im Gehäuse passend ausgerichtet. Die Oberseite der Handballenauflage ist mit Vertiefungen in Form kleiner Dreiecke versehen, um einen besseren Halt zu ermöglichen.

An der rechten Oberseite verfügt die Tastatur über ein Lautstärkerad mit taktile Rückmeldung. Das USB-Kabel ist abnehmbar und kann dank des integrierten Kabelkanals mittig oder seitlich raugeführt werden.

Weitere Details finden sich bei SPC Gear.

Preise und Verfügbarkeit:

Die SPC Gear GK650K Omnis Pudding Edition ist in beiden Farbvarianten jeweils zu einem UVP von 89,90 € ab sofort verfügbar. SPC Gear gewährt eine zweijährige Garantie auf die Tastaturen.