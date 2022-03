In My Hero Academia Staffel 5 kann Deku endlich ein wenig durchatmen, so zumindest wünscht er sich das. Als neuer Held mit der Spezialität One For All ist das jedoch nicht so einfach. Die neue Staffel über die außergewöhnlichen Helden gibt es demnächst auf DVD und Blu-ray.

Handlung der neuen Episoden

Deku wird von Visionen ehemaliger Träger geplagt, wie sie diese Ehre, aber auch Bürde ertragen haben. Sein größtes Problem ist aber, dass er diese Kraft noch nicht so ganz kontrollieren kann, insbesondere beim Schlafen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Klasse 1–B ist ein wenig neidisch auf den Ruhm ihrer Kameraden aus der 1–A ist. Also werden ein paar Scheinkämpfe organisiert. Beide Klassen teilen sich in Vierergruppen auf und treten gegeneinander an. Es gewinnt die Gruppe, die alle Mitglieder des gegnerischen Teams gefangen nehmen kann!

Doch nicht nur unsere Helden erleben neue Herausforderungen und Abenteuer oder setzen sich mit ihrer Vergangenheit auseinander. Die Schurken kommen auch zum Zuge und haben ihre ganz eigenen interessanten Erfahrungen, die sie mit uns teilen. Der Anime adaptiert die gleichnamige Manga–Serie von Kohei Horikoshi. Dank seiner gelungenen Mischung aus westlichen Superhelden–Motiven und japanischer Battle–Shonen–Erzählung gilt er als eines der beliebtesten Anime– und Manga–Franchises aktuell.

Die 25 Episoden von My Hero Academia Staffel 5 setzen direkt nach den Ereignissen der vierten Staffel an. Sie wurden ursprünglich in der Sommer– und Herbst–Season 2021 ausgestrahlt. Die Episoden 89 bis 113 entstanden unter der Regie von Kenji Nagasaki im Studio BONES, wie bereits die ersten vier Staffeln und die Kinofilme.

KAZÉ Anime brachte die ersten vier Staffeln sowie die ersten zwei Kinofilme bereits auf DVD und Blu–ray in den Handel. Der dritte Kinofilm, My Hero Academia – The Movie: World Heroes’ Mission, feiert seine deutsche Kinopremiere am 28. Juni im Rahmen der KAZÉ Anime Nights. Ein Veröffentlichungstermin für My Hero Academia – 5. Staffel wird Zeitnah bekannt gegeben.

Quelle: KAZÉ PM