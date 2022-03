Bevor Jujutsu Kaisen 0 im Rahmen der KAZÉ Anime Nights am 29. März 2022 in den deutschensprachigen Kinos läuft, feiert der Film seine Premiere am 19. März um 20 Uhr im Berliner CineStar CUBIX.

Mit Pauken und Trompeten

Neben den Fans kommen auch einige geladene Gäste wie Charlotte Uhlig, (Momo Nishimiya), Daniel Zillmann (Panda) und René Dawn-Claude (Anime Award Gewinner für Bestes Schauspiel Deutsch 2022 für seine Rolle als Satoru Gojō). Zusammen mit dem Synchronschauspieler der Hauptfigur Yūta Okkotsu, dem Überraschungsgast, stehen die Mitwirkenden nach der Vorführung anschließend im Saal für ein gemeinsames Q&A bereit. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen.

Hintergrund

Seit seinem Start in den japanischen Kinos zu Weihnachten warten Fans sehnsüchtig auf den Kinofilm aus dem Dark-Fantasy-Genre von TOHO Animation. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Prequel-Band zur erfolgreichen Fantasy-Actionserie von Gege Akutami. MAPPA ist dabei für die Animation zuständig und inszeniert wird er von Sunghoo Park. Für den Vertrieb ist Crunchyroll zusammen mit Funimation verantwortlich.

Story

Als Kind musste Yūta Okkotsu mit ansehen, wie seine Freundin Rika Orimoto tödlich verunglückte. Seitdem sucht sie ihn als Fluch heim. Yūta wünscht sich sogar seinen eigenen Tod, bis ihn der stärkste Jujuzist, Satoru Gojō, an der städtischen Jujutsu-Akademie Tokyo aufnimmt. Mit neuem Lebensmut und seinen Mitschülern Maki Zen’in, Toge Inumaki und Panda will Yūta den Fluch endlich brechen. Sie müssen aber auch versuchen, den üblen Fluchmagier Suguru Getō aufzuhalten, der tausend Flüche auf Shinjuku und Kyoto entfesseln will, um alle einfachen Leute auszumerzen und ein Paradies für Jujuzisten zu kreieren.

