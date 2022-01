AIMCONTROLLERS  – RL9  – Robert Lewandowski – Bayerns Superstar hat eigenen personalisierten PS5-Controller

Jeder hat so seinen Lieblings-Fußballspieler. Von klein auf oder erst mit der Zeit entdeckt. Ein Idol, wo man sich denkt – so will oder wollte ich auch immer werden. In diesem Artikel geht es um genau solch einen Fußball Star. Wir sprechen hier im Konkreten von Robert Lewandowski.

Der polnische Stürmerstar Robert Lewandowski ist der zweitbeste Torschütze in der Geschichte der Fußball-Bundesliga – Moment …. da war doch was.. 😉

Die Nachrichten klangen meistens so:

Lewandowski erzielte beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Werder Bremen ein weiteres Tor für Bayern München.

Mit insgesamt 268 Toren in 344 Spielen ist der in Warschau geborene Fußballstar der zweitbeste Torschütze der Bundesligageschichte hinter Klaus Fischer (ebenso viele Tore in 535 Spielen) und wird nur noch vom besten Torschützen aller Zeiten, Gerd Müller (365 Tore in 427 Spielen), übertroffen.

Im Jahr 2019 ist der polnische Stürmer bereits der beste nicht-deutsche Torschütze aller Zeiten in der Bundesliga und übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter Claudio Pizarro aus Peru und den Brasilianer Giovane Elber.

Mit 32 Toren in 24 Spielen ist der 32-jährige Robert Lewandowski erneut Torschützenkönig der laufenden Bundesligasaison und könnte sich zum sechsten Mal seit 2010 zum Torschützenkönig der Bundesliga krönen.

Der polnische Stürmerstar, Stammspieler vom FC Bayern und Kapitän der polnischen Nationalmannschaft wurde im vergangenen Dezember bei den Globe Soccer Awards zum Spieler des Jahres gewählt, nachdem er von der FIFA als bester Spieler der Männer 2020 vor Christiano Ronaldo und Lionel Messi ausgezeichnet und zum UEFA-Spieler des Jahres 2020 ernannt wurde.

Es war dann nur noch eine Frage der Zeit:

Robert Lewandowski erzielte sein 43. Bundesliga-Tor im Jahr 2021 und brach damit den 49 Jahre alten Rekord von Gerd Müller für die meisten Tore in einem Kalenderjahr.

Der polnische Stürmer erzielte beim 4:0-Sieg von Bayern München gegen Wolfsburg am Freitag das vierte Tor und übertraf Müller drei Minuten vor Schluss im letzten Bundesligaspiel des Jahres.

Der legendäre deutsche Stürmer Müller, der als einer der besten Torjäger des Fußballs gilt, hatte den Rekord von 42 Toren seit 1972 gehalten.

Das ist natürlich ein Grund zu feiern und auch für seine Fans ein Danke dazulassen. Der bekannte Fußballer den man auch unter dem Namen RL9 kennt, hat nun mit den Experten von Aimcontrollers seinen eigenen streng limitierten PS5 DualSense Controller herausgebracht.

Der PS5 Controller mit RL9 Logo und im personalisierten Robert Lewandowski Design bringt jede Menge Features mit sich:

Austauschbare AimSticks

Dank der leicht austauschbaren AimSticks ist eine optimale Bewegungsfreiheit gewährleistet. Short AimStick garantieren eine schnellere Reaktion und der High AimStick eine höhere Präzision. Ändere deine AimStick passend zu deinen Lieblingsspielen.

Aim Grip

Die spezielle ergonomische Gummibeschichtung erhöht den Komfort bei stundenlangem Spielen. Profilierte Körperteile und ein Anti-Rutsch-System verbessern die Kontrolle über das Pad.

Remapping Paddles

Die Paddles auf der Rückseite des Controllers erhöhen den Komfort und die Spieleffizienz. Remapping macht die Paddles programmierbar und macht es möglich, die Funktionen der Tasten auf der Vorderseite (X, O, Dreieck, Viereck, D-Pad, L3, R3, L1 & R1) frei zuzuweisen. Ändere die Funktion der Paddles je nach Spiel!

Smart Triggers & Smart Bumpers

Digitale Mechanismen verkürzen die Reaktionszeiten und geben dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Man muss es spüren, der kurze Sprung und der markante Klick verändern jedes Spiel

Es gibt sogar 2 verschiedene Versionen der PS5 Controller für Robert Lewandowski Fans:

AIM X RL9 PS5 HIGHER Serie sowie AIM X RL9 PS5 HIGHER PRO

So kannst du dein eigenes für dich passende Design und auf dein Spielverhalten angepasstes Layout wählen.

Und wenn das nicht bereits schon der Hammer ist, kommt gleich noch einer:

Garantie auf Lebenszeit

Wenn du dich bei AIM x RL9 für einen Custom Controller entscheidest, erhältst du eine Garantie auf Lebenszeit auf alle Modifikationen.

