Im Dezember: Disney Magical World 2: Enchanted Edition

Am 3. Dezember erscheint Disney Magical World 2: Enchanted Edition für die Nintendo Switch. Bei diesem Titel handelt es sich um ein immersives Lebenssimulationsspiel, in dem man in sechs verschiedene Disney-Themenwelten, wie zum Beispiel die Welt von Frozen, eintauchen kann. Hier kann man sich ein Leben an der Seite seiner liebsten Disney-Charaktere aufbauen und an vielen Aktivitäten und Minispielen teilnehmen.



Zu Beginn des Spiels kann man sich einen Avatar erstellen, dabei sind viele Anpassungsmöglichkeiten gegeben. Nachdem man von Mickey und seinen Freunden begrüßt wurde, siedelt man sich in Castelton an. Hier kann man sich ein Zuhause einrichten und seine Nachbarn kennenlernen.

1 of 5

Insgesamt kann man in Disney Magical World 2: Enchanted Edition sechs verschiedene Disney-Welten erkunden und hier viele Schauplätze entdecken, die aus den diversen Disney-Filmen und -Formaten bekannt sind. Diese bieten thematisch passende Minispiele, aber auch viele lustige Aktivitäten. So kann man ein Café leiten, Innenräume dekorieren oder an der Magical-Dream-Parade teilnehmen. Aber auch Abenteuer in Dungeons können bestritten werden. Auf diese Weise kann man Edelsteine und Gegenstände sammeln, die man wiederum benötigt, um sein Haus anzupassen und Einrichtungsgegenstände zu erstellen.

Quelle: Pressemitteilung Bandai Namco