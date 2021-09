Zynga veröffentlicht Trailer von FarmVille 3 für Mobilgeräte

Spielentwickler Zynga teilte über Twitter mit, dass derzeit an FarmVille 3 für Mobilgeräte gearbeitet wird.

Na, Ihr könnt es ruhig zugeben. Ihr habt es doch auch gespielt, oder? Gut, damit seid Ihr jedenfalls mit rund 35 Millionen Spieler in bester Gesellschaft. Falls Ihr es nun doch nicht selbst gewesen seid, dann hattet Ihr doch zumindest einen im Freundes- und Bekanntenkreis, der das Spiel gesuchtet hat. Zwischen 2009 und 2011 belegte FarmVille auf Facebook den ersten Platz bei den Flash-basierten Anwendungen auf Facebook.

2020 schränkte Facebook die Unterstützung für Flash-Spiele drastisch ein und Zynga fuhr FarmVille und auch FarmVille 2 herunter. Zuletzt blieb nur das Versprechen der Entwickler, an FarmVille 3 für Mobilgeräte zu arbeiten.

Dieses Versprechen soll jetzt schon bald eingelöst werden, wie die Entwicklerfirma Zynga via Twitter mitteilte.

Sowohl dem Tweet, als auch dem veröffentlichten Trailer, fehlt leider das genaue Startdatum.

Bei FarmVille handelt es sich um ein Aufbauspiel. Der Spieler gründet eine Farm und bewirtschaftet diese. Auch der dritte Serienableger wird sich wieder dieses beliebten Spielsystems bedienen.

Info am Rande: FarmVille ist aktuell Kandidat für die Aufnahme in die Video Game Hall of Fame des National Museum of Play.

Derzeit gibt es bereits im Google PlayStore sowie im App Store für iOS ein Spiel von Zynga mit dem Namen FarmVille 3 – Animals, bei dem es sich wohl nur um einen Serienableger handelt. In dieser Version geht es in erster Linie um die Tierzucht, während in FarmVille auch alle anderen Aspekte eines landwirtschaftlichen Betriebes beinhaltet waren.

Quelle: Zynga via Twitter