Playstation Plus Juli 2021 – Call of Duty und mehr

Zum Start des neuen Monats gibt es natürlich auch wieder neue Spiele für Abonnenten und Abonnentinnen von Playstation Plus. Im Juli 2021 geht es um flinkes Zielen, harte Schläge und fiese Ratten.

Die Playstation Plus Spiele für Juli 2021:

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4 und PS5)

WWE 2K Battlegrounds (PS4 und PS5)

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Die Shooter-Fans kommen mit Call of Duty: Black Ops 4 auf ihre Kosten. Die vielen und unterschiedlichen Modi bieten genügend Abwechslung. Egal, ob ihr klassisch gegen andere Spieler:innen im Deathmatch antretet oder gemeinsam Jagd auf Zombies macht. Fans der erfolgreichen Battle Royal Games sollten einen Blick in den Spielmodus Blackout werfen.

WWE 2K Battlegrounds ist Wrestling im Arcade-Stil pur. Spielt entweder bekannte Superstars aus dem WWE-Universum oder kreiert einen eigenen Prügelknaben. Was ihr sonst noch über das spaßige Kampfspiel wissen solltet, das könnt ihr in unserer Review nachlesen.

→ Test WWE 2K Battlegrounds

Last but not least feiert das Adventure A Plague Tale: Innocence sein Debüt auf der Playstation 5. Im Vergleich zur last-Gen Version erwarten euch verbesserte Grafiken, 60 Bilder pro Sekunde und natürlich eine satte 4K Auflösung. Im Spiel erleben wir dunkle Stunden von Amicia und ihrem Bruder Hugo, die im Zeitalter der Inquisition versuchen, dieser unbarmherzigen Welt zu trotzen.

Als kleines Goodie wurde erneut Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown von Sega mit ins Programm aufgenommen. Wer sich also den kostenlosen Beat ‚em Up Spaß noch nicht gesichert hat, der bekommt im Juli 2021 erneut dich Chance.

Wie immer gilt, dass ihr die Spiele nicht sofort downloaden, sondern sie nur in eure Bibliothek sichern müsst. Ab dann steht euch jederzeit der kostenlose Download im PSN bereit.

Bis Montag, den 5. Juli, habt ihr noch Zeit, euch die Spiele des vergangenen Monats Juni zu sichern. Welche das sind, erfahrt ihr hier.



Quelle: Playstation-Blog