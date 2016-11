Ubisoft schenkt euch Far Cry 3: Blood Dragon

Monatlich ein neues Spiel gratis? Das gibt es momentan von Ubisoft anlässlich des 30. Jubiläums. War im Oktober noch Beyond Good and Evil an der Reihe gibt es nun Far Cry 3: Blood Dragon. Dieses tolle Spiel versetzt euch in die Zukunft, in der ihr als Cyber-Kommando gegen unzählige Gegner und dessen Kommandanten antretet. Far Cry 3: Blood Dragon ist nicht gerade ernst zu nehmen, sondern versteht sich als Fun-Shooter mit toller Grafik und etlichen Upgrades für euren Charakter. Schaut am besten bei Ubisoft vorbei und ladet das Spiel. Hier gilt es nämlich nicht, dass – wenn etwas nichts kostet, es nichts wert ist – sondern gerade Far Cry 3: Blood Dragon macht einfach nur eins: Spaß.