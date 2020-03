TT Isle of Man 2: Ab morgen im Handel erhältlich

NACON und KT Racing geben heute bekannt, dass TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 ab morgen im Handel erhältlich ist. Der Titel ist das offizielle Spiel zum bekanntesten Motorradrennen der Welt.

In TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 fahren Spieler auf den Straßen der Snaefell Mountain-Rennstrecke, auf der die Isle of Man Tourist Trophy seit über einem Jahrhundert abgehalten wird. Die Strecke der Isle of Man TT unterscheidet sich erheblich von traditionellen Rennstrecken: Sie ist alles andere als perfekt, enthält schnelle Kurven, enge Kehren und lange Geraden, auf denen die Fahrer Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen. TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 gibt diese anspruchsvolle Strecke detailliert wieder. Wissen und Voraussicht sind für die Spieler bei diesem harten Rennen der Schlüssel zum Sieg.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 legt noch mehr Wert auf Realismus als der Vorgänger – mit einer verbesserten Motorradphysik, der Abnutzung verschiedener Teile sowie offiziellen TT-Maschinen und -Fahrern. Das Team von KT Racing hat eng mit zwei Profi-Fahrern zusammengearbeitet, um den hohen Ansprüchen der Spieler gerecht zu werden: Julien Toniutti, dem schnellsten französischen Fahrer der TT, und Davey Todd, der Nummer 2 der weltweiten Rangliste des Spiels und zweitschnellster Newcomer aller Zeiten im echten Rennen.

Für noch mehr Spaß sorgt ein komplett neues Gebiet, ein wahres Biker-Paradies. Spieler können hier ihre Motorrad-Setups austesten sowie anpassen und eine Reihe von Herausforderungen wie Verfolgungsjagden und Zeitrennen üben.

Zudem bietet der neugestaltete Karrieremodus allen Spielern die Chance, vom Amateur zum Gewinner der Senior TT aufzusteigen. Die Wahl des Teams, für das gefahren wird, die Anpassung der Maschinen, die Verwaltung des Kalenders und der eigenen Karriere, alle diese Dinge müssen beachtet werden, um die ultimative Auszeichnung zu gewinnen.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 hebt sich durch folgende Features als eine der detailliertesten Motorrad-Rennsimulationen seines Genres hervor:

Realistische Motorradphysik und forderndes Gameplay

Jeder der 60 km der Isle of Man Tourist Trophy wurde detailliert nachgebildet

17 weitere Strecken zum Erforschen und Verbessern der eigenen Fähigkeiten als Fahrer

Offene Spielwelt zum Testen von Reflexen und Motorrad-Setups

Tiefgehender Karrieremodus, der allen Spielern die Chance gibt, vom Amateur zum Gewinner der Senior TT aufzusteigen

27 Fahrer, 13 offizielle TT-Bikes sowie fünf legendäre Maschinen

Helmkamera-Feature für ein besseres Eintauchen in die Welt

Quelle: (PM)