Super Mario Odyssey – Gameplay aus Forest Kingdom

So langsam aber sicher kommt Schwung ins Spielesortiment der Switch. Auf der Comic Con ist ein Gameplay-Video entstanden, das die Spielwelt Forest Kingdom aus Super Mario Odyssey zeigt.

Die Welt Forest Kingdom scheint erstmals und exklusiv auf der Comic Con in San Diego spielbar zu sein. Das macht natürlich Hoffnung, denn nachdem mittlerweile immer mehr Spielwelten für Besucher frei begehbar sind, sind wir guter Dinge, was Nintendo für uns auf der gamescom in Köln parat hält.

In diesem Falle durften die Kollegen von GameSpot selbst Hand anlegen und auf ihrem Youtube Channel findet man dann das folgende Video. Dabei handelt es sich um eine spielbare Demoversion von Super Mario Odyssey, was bedeutet, dass die finale Version vielleicht das ein oder andere Detail mehr enthält.