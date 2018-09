Star Trek Online: Age of Discovery startet schon bald

Der Countdown für Age of Discovery hat begonnen: Der erste Teil von Star Trek Onlines mehrteiligem Abenteuer wird am 9. Oktober auf PC und später auch auf Konsole erscheinen. Dieser Teil basiert auf CBS All Access‘ Fernsehserie, Star Trek: Discovery und Spieler können zum ersten Mal ihren eigenen Föderationscaptain aus der Discovery-Ära erstellen sowie eine Mission mit der Sternenflottenkadettin Sylvia Tilly, gesprochen von Mary Wiseman aus Star Trek: Discovery, antreten. Das erste Kapitel von Age of Discovery stellt außerdem ein neues Discovery-Tutorial, zwei Episoden, zusätzliche Rufstufen, ein neues Einsatzkommando und weitere neue Gameplay-Features vor.

Das Update im Oktober ist der Beginn von Age of Discovery. Nach diesem ersten Kapitel wird Star Trek Online die Erkundung des Universums von Star Trek: Discovery mit einer Reihe von neuen Updates fortsetzen, die es Spielern erlauben, noch mehr Charaktere, Raumschiffe und bekannte Schauplätze aus der Serie zu entdecken.

Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs erweitern oder als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen können. In Star Trek Online können Spieler bekannte Orte aus Star Trek hautnah erleben, unerforschte Sternensysteme entdecken und Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen. Star Trek Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.