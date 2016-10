NHL 17 Test / Review

Die Eishockey Saison ist eröffnet und natürlich darf das passende Spiel aus dem Hause EA Sports nicht fehlen! Was die Eishockey-Simulation in diesem Jahr drauf hat und für wen sich das Spiel lohnt erfahrt ihr in unserem Test.

Anfänger oder Profi?

Ähnlich wie Football ist Eishockey bei vielen Deutschen nur weniger Bekannt und entsprechend gibt es einige Regeln die es zu verstehen gibt. Eishockey-Profis dagegen wollen die möglichst realistische Simulation und brauchen statt Regelkunde lieber die vollkommende Kontrolle über den Puck. Und für beide Typen lohnt sich NHL 17! Die Entwickler haben es in diesem Jahr geschafft die Einstellungen so zu perfektionieren das sich Profis mit der Pro-Stick Steuerung und entsprechender Schwierigkeitsstufe genauso wohlfühlen wie Anfänger die die ein oder andere Regel ausstellen und Hilfe bei Taktik oder Steuerung benötigen.

Das Spiel auf der Eisfläche ist also ähnlich gut wie bereits beim Vorgänger von NHL 17 und hält für Fans von Arcade oder Simulation jeweils jede Menge Spaß bereit!

World Cup of Hockey und Draft Champions

In Sachen Lizenzen war NHL schon lange eine Wucht! Selbstverständlich sind auch dieses Jahr wieder alle Teams aus der National Hockey League, der AHL, einigen europäischen Ligen (natürlich auch die deutsche DEL) und Nationalmannschaften dabei. Hier findet also garantiert fast jeder seine Lieblings Eishockeymannschaft!

Doch auch in Sachen Spielmodi ist der Umfang immens in diesem Jahr! Erstmals neu dabei kann man den World Cup of Hockey spielen der in diesem Jahr in Kanada ausgetragen worden ist. Dort treten die besten NHL Spieler für ihre Nation an und spielen um den Cup. Auch neu ist der Draft Champions Modus der bereits im letzten Jahr in Madden NFL eingeführt worden ist. Hier kann man schnellen Spielspaß haben in dem man aus verschiedenen Karten sein eigenes Team draftet. Mit diesem Team spielt man einige Partien on- oder offline und nach einer bestimmen Zahl an Siegen oder Niederlagen geht der Spaß von vorne los. Als Belohnung erhält man anschließend Karten für den Hockey Ultimate Team Modus.

Neben den bereits genannten Modi gibt es außerdem wie gewohnt den Franchise-Modus, den Saison-Modus und den Playoff-Modus. Außerdem kann man sich im Be A Pro-Karriere Modus auf die eigene Karriere konzentrieren und mit einem Spieler sich in die Hall of Fame spielen. Allen denen das noch nicht genug können auch jede Menge Partien online gegen echte Gegner spielen.

TV-Präsentation und toller Sound

In Sachen TV-Präsentation setzt NHL 17 wieder Maßstäbe! Dank der Kooperation mit NBC fühlt sich jedes Spiel an wie eine echte Fernsehübertragung in den USA. Das geht vom Layout der Spielstands anzeigen über die Wiederholungen bis zu den original NBC Kommentatoren so. Die Kommentatoren machen allgemein einen guten Job und kommentieren das Spielgeschehen wie es auf dem virtuellen Eis stattfindet durchaus gut. Auch die Fans in der Halle, der Jubel und die Torsirenen sind fantastisch im Spiel eingebaut und so ist die Freude noch größer wenn die Halle explodiert wenn wir kurz vor Schluss doch noch den Ausgleich oder den Siegtreffer vor heimischer Kulisse schießen.

Grafisch können wir in NHL 17 im Vergleich zum Vorgänger nur wenige Änderungen feststellen. Das heißt allerdings nicht dass dies negativ ist, denn bereits der Vorgänger war auf den aktuellen Konsolen bereits sehr sehr schön anzuschauen. Die Steuerung hat sich im Vergleich zu NHL 16 ebenfalls nicht geändert. Wir können wieder aus 2 Tasten Steuerung, Hybrid und der Pro-Stick Steuerung wählen.

Fazit

Für Eishockey Fans führt an NHL 16 kein Weg vorbei. Das müssen wir zwar sagen da es keinerlei Konkurrenzprodukt gibt, dennoch ist es in diesem Fall nicht schlecht. Trotz des Monopols arbeiten die Entwickler offensichtlich hart daran jedes Jahr aufs Neue gute Verbesserungen ins Spiel zu bringen und auch in diesem Jahr ist es ihnen gut gelungen. Das riesige Lizenzpaket und die vielen Spielmodi machen NHL 17 zum perfekten Spiel für Eishockey Liebhaber und bietet genügend Stoff für die gesamte Saison. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler finden sich hier schnell zurecht. Von uns gibt es eine klare Empfehlung und 4 Sterne!