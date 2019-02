TOTAL WAR: THREE KINGDOMS: SEGA gibt neues Veröffentlichungsdatum bekannt

SEGA Europe Ltd. und Creative Assembly geben heute einen neuen Termin für die Veröffentlichung des von Fans sehnlich erwarteten Strategie-Spiels Total War: THREE KINGDOMS bekannt. Total War: THREE KINGDOMS stellt einen signifikanten Schritt in der Weiterentwicklung der weltweit erfolgreichen Total War-Serie dar und bietet Spielern und Fans des Franchise mit zahlreichen überarbeiteten Funktionen eine völlig neue Spieltiefe.



„Wir sind sehr glücklich, in der Position zu sein, um das Richtige für unsere Spiele entscheiden zu können. In diesem Fall bedeutet diese Entscheidung mehr Entwicklungszeit zur Verfügung gestellt zu bekommen, um für Euch alles fertigzustellen“, sagt Rob Bartholomew, Studio Brand Director bei Creative Assembly. „Es ist uns wichtig, das wir Euch ein Spiel zur Verfügung stellen, dass Ihr ohne Einschränkungen genießen könnt und wir freuen uns darauf, wenn Ihr seht, was wir für Euch bereit halten.“

Total War: THREE KINGDOMS, die nächste historische Iteration der preisgekrönten Echtzeitstrategie-Serie aus dem Hause Creative Assembly, erscheint nun am 23. Mai 2019 für den PC.

Über Total War: Three Kingdoms:

Im Jahre 190 n. Chr. befindet sich China in Aufruhr. Die Han-Dynastie zerfällt unter der Herrschaft des jungen Kaisers, während der Tyrann Dong Zhuo im Hintergrund die Fäden zieht. Die Macht dieses brutalen Despoten wächst unaufhaltsam an und das angeschlagene Chinesische Imperium taumelt immer tiefer in die Anarchie. Doch Hoffnung blüht in Form von drei Helden auf, die sich im Angesicht der drohenden Katastrophe verbünden und die Kriegsherren der größten Familien dieser Epoche vereinen, um Dong Zhuos Herrschaft zu beenden. Die Zukunft Chinas hängt nun an diesem zerbrechlichen Bündnis, in der jede Partei ihre eigenen Ziele verfolgt und die Macht über das Reich anstrebt.

Inspiriert vom künstlerischen Stil dieses Zeitalters, haucht Total War: THREE KINGDOMS den Helden dieser faszinierenden Epoche Leben ein, während die Spieler darum kämpfen, China unter einem Banner zu vereinen. Kunden, die Total War: Three Kingdoms über einen der teilnehmenden Händler vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin und noch bis zu einer Woche nach der Veröffentlichung bestellen, erhalten Zugang zu einem attraktiven Vorbesteller-Bonus: The Yellow Turban Rebellion.

The Yellow Turban Rebellion ist eine digitale Kriegsherren-Erweiterung, die der großen Kampagne des Hauptspiels drei zusätzlich spielbare Anführer hinzufügt. An der Spitze ihrer Armeen aus Banditen, Fanatikern und Wutbürgern führen sie einen Feldzug, um die korrupte Han-Dynastie zu stürzen und den Menschen Chinas eine rosige Zukunft zu bieten. Neben der Unterstützung mit wertvollen Einheiten aus religiösen und spirituellen Kriegern, die dem unterdrückten Volke Chinas entstammen, enthält diese Kriegsherren-Erweiterung auch drei zusätzliche Helden-Klassen – Schüler, Heiler und Veteranen sowie zusätzliche Charakter-Tugenden und –Fähigkeiten, die auf den Lehren des Taoismus basieren: Genügsamkeit, Mitgefühl und Ergebenheit.

Total War: THREE KINGDOMS ist im Vorverkauf der bisher stärkste Titel, den die weltweit erfolgreiche Echtzeit-Strategiespiel-Serie jemals zuvor erlebt hat und erscheint am 7. März 2019 für PC.