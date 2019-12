Rugby 20: Gameplay-Video zum Start der letzten Betaphase

Bigben und Eko Software kündigen heute den Start der letzten Closed-Beta-Phase für Rugby 20 an, das am 23. Januar 2020 digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Die Beta ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar und geht bis zum 03. Januar 2020.

Mit einem starken Fokus auf die Simulation verspricht Rugby 20 Spielern alle Elemente, die modernes Rugby ausmachen: Taktische Wechsel während der Matches, Pod-Angriffe, Passspiel nach Kontakt und Set Plays. Rugby-Fans werden alle essenziellen Elemente der Sportart im Spiel wiederfinden. Durch eine neue taktische Tiefe und das Hinzufügen des Set-Play-Systems, überarbeiteter Motion-Capture-Animationen, einer verbesserten KI und dem innovativen Gameplay bietet Rugby 20 den Spielern zahlreiche Verbesserungen.