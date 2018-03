PUBG: Update ändert Verhalten der Kugeln

Für den Battle Royale Shooter Playerunknown’s Battlegrounds wurde ein neues Update angekündigt. Es soll vor allem Änderungen am Verhalten der Kugeln geben, aber auch eine Ingame-Freundesliste sowie ein Ingame-Voice-Chat für die Lobby soll kommen. Das Update soll noch diese Woche erscheinen.

Beim Waffenverhalten in Playerunknown’s Battlegrounds geht es meistens um Realismus. Allerdings weist die Physik der Kugeln aktuell noch einige Schwachstellen auf. So ist der Buggy trotz offener Karosse an manchen Stellen so gut wie Kugelsicher und auch bei normalen Autos muss man schon durch das Fenster treffen um wirklich Schaden anzurichten, auch durchschüsse am digitalen Körper sind aktuell nicht möglich.

Das kommende Update welches noch diese Woche auf den Testservern erscheinen soll, wird dies ändern. So wird der Buggy dann weitaus weniger Sicherheit beim Fahren bieten und auch das Blech der anderen Autos kann durchschlagen werden. Schüsse die durch den Körper gehen sollen dann auch am dahinter stehenden Spieler schaden anrichten können. Auch die dünnen Bleche welche man an Zäunen oder kleinen Hütten findet werden nicht mehr so gut schützen wie vor dem Update.

Neben dem Verhalten der Kugeln wird aber auch eine Freundesliste und ein Voice Chat im Hauptmenü Einzug in das Spiel halten. Die gesamten Patch-Notes sollen im laufe der Woche veröffentlicht werden.

Quelle: PUBG Corporation