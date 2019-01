One Piece Bounty Rush jetzt für Mobilgeräte erhältlich

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. gibt bekannt, dass ONE PIECE BOUNTY RUSH, ein neues Mobile-Spiel, das auf der bekannten Anime-Serie basiert und 4-gegen-4 Echtzeit-Kämpfe beinhaltet, ab sofort als kostenloser Download im App Store und auf Google Play bereitsteht.

In ONE PIECE BOUNTY RUSH haben Spieler die Gelegenheit, Teams aus jeweils vier Piraten zu bilden, die sie aus über 40 Charakteren der gesamten Serie auswählen. Der vollständige Kader umfasst neben Charakteren aus der Strohhutbande, wie Ruffy, Nami, Zoro, Sanji, Chopper und Lysop, auch ihre größten Rivalen, wie Arlong, Buggy der Clown, Crocodile und die Yonko, wie Ruffys Mentor „Rothaar“ Shanks. ONE PIECE BOUNTY RUSH ermöglicht es den Spielern, das kontrollierte Chaos der dynamischen Gefechte der Serie zu erfahren.

Zur Feier der Veröffentlichung von ONE PIECE BOUNTY RUSH hat BANDAI NAMCO Entertainment Inc. auf der offiziellen Facebook-Seite die Ergebnisse der weltweiten Charakterwahl-Kampagne veröffentlicht. Dort kann man die Identität des Siegercharakters erfahren, der allen ONE PIECE BOUNTY RUSH-Spielern als Teil eines speziellen Giveaways im Spiel zur Verfügung gestellt wird.

Zudem startet eine fortwährende Veröffentlichungs-Kampagne zum Spiel – alle Details hierzu gibt es in der ONE PIECE BOUNTY RUSH-App.