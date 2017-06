NHL 18: Beta Info, erster Gameplay Trailer und weitere Informationen bekanntgegeben

Mittlerweile wurde von Electronic Arts und EA Vancouver der erste Gameplay Trailer veröffentlicht zu NHL 18 sowie ein Beta Termin und weiter spannende Infos wurden bekanntgegeben zur neuen Eishockey Simulation.

EA und die zuständigen Entwickler von EA Vancouver liesen es sich nicht nehmen während den NHL Awards 2017 zeitgleich den ersten Gameplay Trailer zu veröffentlichen zum kommenden Titel NHL 18, sowie Informationen zum Beta Start und Neuerungen im Spiel. Als spielerische Neuerungen gibt es zum Beispiel die Creative Attack Steuerung und den Defensive Skill Stick. Somit wird den Spieler in ihren offensiven Aktionen die Möglichkeit gegeben einhändige Dekes oder andere Spezialmanöver zu verwenden um erfolgreich zu sein. Defensiv erhält man die volle Kontrolle über die Poke Checks.

Ebenfalls wird in NHL 18 der Threes Modus als schnelle Arcade-Erfahrung integriert. Ziel von diesem Modus soll sein das der Spieler ein schnelleres Gameplay erhält, größere Hits und zahlreiche Tore. Bei diesem Spielmodus wird es möglich sein ihn im lokalen Koop zu spielen sowie sich Online anderen Spielern zu stellen. Das 3v3-Gameplay wird auch in der EA Sports Hockey League hinzugefügt.

Als Coverstar der diesjährigen Auflage bekommt man Connor McDavid zu sehen. Er ist der Kapitän der Edmonton Oilers sowie Gewinner der Art Ross Trophy. Start der geschlossenen Beta wird der 25. Juli 2017 sein. Schwerpunkte der Beta werden unter anderem die Hocke League, NHL Threes und Online Versus sein. Auf der offiziellen Homepage kann man sich für die Beta anmelden.

NHL 18 erscheint am 15. September 2017 für die Playstation 4 und XBox One. Ab 7. September hat man die Möglichkeit via EA Acces das Spiel Vorrab 10 Stunden zu spielen und testen. Die „Young Star“- und „Young Stars Deluxe“-Editionen werden den vollen Zugang ab dem 12. September 2017 gewähren. Die Editionen umfassen auch einen Jubel von Connor McDavid, Ultimate Team-Inhalten und mehr.