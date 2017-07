Just Cause 3 – Multiplayer-Mod ab nächster Woche offiziell verfügbar

Schon bei Just Cause 2 sorgte eine Mod, mit der man das Spiel im Multiplayer spielen konnte, für einiges an Aufsehen. Da lag es nur auf der Hand, dass man eben eine ähnliche Multiplayer-Mod auch für Just Cause 3 den Fans spendieren möchte. Und genau das ist ab nächster Woche, genauer gesagt ab dem 20. Juli, dann auch soweit.

Mit der Just Cause 3 Multiplayer-Mod können sich dann hunderte Spieler völlig auf der Insel austoben. Das einzige Ziel dabei ist es natürlich, möglichst viel Chaos zu stiften, denn einzig der Spielspaß steht eindeutig im Vordergrund dieser Modifikation. Um in den Genuss der Mod zu kommen benötigt ihr das Basisspiel aus Steam. Anschließend könnt ihr euch dann ab dem 20.7. über folgenden Link die Mod runterladen: LINK

Die Mod könnte dafür sorgen, dass Just Cause 3, wie damals schon Teil 2, wieder einen enormen Schub an neuen und alten Spielern gewinnen könnte.