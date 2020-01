[GEWINNSPIEL] Wir verlosen drei Exemplare von Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals

Neues Jahr, neues Glück:..

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und die Auslosung vom Advents- und Hardwarekalender laufen noch auf Hochtouren, dennoch haben wir in Kooperation mit Nintendo bereits ein weiteres Gewinnspiel für euch. Wir haben drei Exemplare von Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals für die Nintendo Switch zum Verlosen erhalten. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr euch wie gewohnt unten im Teilnahmeformular eintragen. Doch ganz so einfach machen wir es dieses Mal nicht, denn wir haben eine kleine Aufgabe für euch, aber keine Sorge, diese ist nicht sehr schwer.

Die Aufgabe: Welcher Held bist Du? In Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals könnt ihr einen von sechs Helden spielen und wir möchten gerne von euch wissen, welcher Held ihr wärt. Um dies herauszufinden, müsst ihr lediglich auf das Bild klicken und oben bei „Welche Fähigkeit ist Dir besonders wichtig?“ anfangen und euch den Weg nach unten bahnen. Ihr habt also die Qual der Wahl zwischen Kraft oder Magie und vielen weiteren Aspekten. Wenn ihr beim Helden unten angekommen seid, müsst ihr euer Ergebnis nur noch unten im Gewinnspielformular eintragen, und schon seid ihr im Lostopf.

Die genreprägende Rollenspielserie erreicht eine neue Stufe!

Brich auf in ein großartiges Abenteuer mit unvergesslichen Charakteren, einer mitreißenden Handlung und klassischem Rollenspiel-Gameplay in DRAGON QUEST XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition für Nintendo Switch!

Du bist der Lichtbringer, der Nachfahre eines legendären Helden, der in grauer Vorzeit die Mächte der Dunkelheit besiegte. An der Seite deiner charmanten Gefährten beginnst du eine weite Reise, um die Welt vor einer schattenhaften Bedrohung zu retten.

Verbündete des Lichts

Deine Mission, der drohenden Gefahr Einhalt zu gebieten, führt dich quer durch Erdria, zu prächtigen Städten und düsteren Verliesen. Auf deinem Weg scharst du eine beeindruckende Gruppe an Abenteurern um dich, von gerissenen Dieben über magischen Geschwistern bis zu reisenden Schaukünstlern.

Ein Rollenspielklassiker in neuem Gewand

DRAGON QUEST XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition verfeinert die klassische Rollenspielformel mit neuen Elementen und bietet damit DRAGON QUEST-Veteranen wie auch Neueinsteigern in die Reihe ein episches Abenteuer.

Das altbewährte rundenbasierte Kampfsystem wird um moderne Optionen erweitert, die dich Taktiken für deine Gruppe, die Kampfgeschwindigkeit und mehr festlegen lassen. Diese Funktionen werden sich während deines Abenteuers, das mehr als 100 Stunden dauern kann, sicher als nützlich erweisen!

Die definitive DRAGON QUEST XI-Erfahrung

Zusätzlich den kompletten Inhalten des Originalspiels enthält DRAGON QUEST XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition auch eine Vielzahl neuer Funktionen. So kannst du zwischen HD-Grafik und 16-Bit-Nostalgie wechseln, Nebenmissionen in den Welten vergangener DRAGON QUEST-Abenteuer bestreiten, charakterbezogene Nebenhandlungen erleben, den neuen orchestrierten Soundtrack genießen und mehr!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 15.01.2020, 23:59 Uhr