Auch in diesem Jahr liefern wieder die Jungs von RocketbeansTV iihr Videomagazin zur Messe. So liefern sie wieder einige interessante Einblicke in die Messe die sich besonders lohnen für diejenigen denen es dieses jahr selbst nicht auf die Messe gereicht hat. Unter dem Titel gamescomTV veröffentlichen sie über die Messe hinweg mehrere Folgen die man sich dann auf Youtube anschauen kann und somit ein wenig auf den neusten Stand gebracht wird in Sachen Gaming.

Bei der ersten Folge liegt das Hauptaugenmerk auf vielen Vorabinformationen zur Messe sowie einer kleinen Vorstellung der Highlights die es auf der diesjährigen Gamescom gibt. Bei der zweiten Folge handelt es sich im einen Messerundgang der zeigen soll welche Hallen Highlights dieses Jahr vor Ort sind um so vielleicht besser planen zu können was man unbedingt sich anschauen muss.

GamescomTV dient nicht nur den daheimgebliebenen sondern natürlich auch noch Personen die der Messebsuch noch bevorsteht um sich vorab zu informieren und eventuell schon eine kleine Planung zu tätigen wie man taktisch am besten die Zeit auf dem Mesegelände verbringt. Anbei sind jetzt noch die beiden Folgen von GamescomTv verlinkt und wir wünschen allen Besuchern und Fans der Gamescom viel Spaß damit.