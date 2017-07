Fortnite – Neuer Trailer und exklusive Charaktere

Für das Aufbau-Action-Spiel Fortnite wurde nicht nur ein neuer Trailer veröffentlicht, sondern man zeigt damit auch gleich 4 exklusive Helden für alle Spieler auf Playstation 4.

Da Fortnite bereits morgen, am 25. Juli in den Handel kommt, möchten die Entwickler alle Spieler nicht im Dunkeln tappen lassen. Daher wurde eine FAQ im Playstation-Blog veröffentlicht, die auf die wichtigsten Fragen kurz eingeht, um mögliche Missverständnisse direkt im Vorfeld zu vermeiden.

Für Spieler auf Playstation 4 gibt es 4 exklusive Helden, die stilecht in den Farben der Controllerbuttons gehalten sind. Welche Vorteile diese bringen, könnt ihr euch im folgenden Video ansehen. Außerdem gab man an, dass Dortnite im Laufe von 2018 in ein free to play Modell umgewandelt wird. Derzeit erhält man im PSN noch das Founders-Pack mit diversen Boni.

Links: