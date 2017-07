Echo – Sci-Fi-Abenteuer im Herbst für PC und PS4

Die kalte Leere des Weltraums… Der in Kopenhagen ansäßige, unabhängige Entwickler Ultra Ultra hat heute seine Spielepremiere angekündigt. Das Third Person-Sci-Fi-Abenteuer ECHO erscheint bereits am 19. September für PC und PS4 und wird für 22,99 Euro erhältlich sein.

Das Spiel dreht sich um En, einer Reisenden im Weltall, die nach einer jahrzehntelangen Reise an ihrem Ziel ankommt: Einem Palast, der aus Legenden geboren wurde, ein Wunder der alten Zivilisation, auf seine ersten menschlichen Bewohner wartend. Und hier draußen hofft En, die längst vergessene Technologien nutzt, ein Leben zurückzubringen, welches niemals hätte verloren gehen sollen…

Die Geschichte ist dabei charaktergetrieben und steckt voller Wendungen und Entdeckungen – und entwickelt sich sehr schnell zu etwas, das große Beunruhigung ausstrahlt. In der Rolle von En merkt man sehr schnell, dass der Palast selbst alles über einen analysiert und studiert – um es dann gegen einen zu verwenden.

Der Palast erschafft „Echos“, die nur einen Zweck haben: den Spieler zu zerstören. Das Spiel ändert sich auf Basis der eigenen Handlung und passt die Echos darauf an. Wenn man schleicht, dann werden diese ebenfalls vorsichtiger. Wenn man schießt, dann schießen sie zurück.

Die einzige Rückzugsmöglichkeit ist ein Zufluchtsort namens Blackout. Immer wenn der Palast quasi herunterfährt, um seine tödlichen Kopien von En zu generieren, öffnet sich gleichzeitig ein kleines Zeitfenster, in dem man sich ohne Konsequenzen bewegen kann. Aber aufgepasst – sobald der Palast wieder online ist, werden die Verfolger noch gnadenloser. Der Feind bist du selbst!