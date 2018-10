Crucial – Neue NVMe SSD Crucial P1

Micron erweitert sein Portfolio an Crucial Speicherlösungen um das P1 NVMe Solid State Drive

Die P1 NVMe SSD ermöglicht schnelles Laden von Spielen und schnellen Zugriff auf Apps, Dateien und Inhalte.

Produkt-Highlights:

Nutzt die PCIe-Schnittstelle von NVMe, um mehr Geschwindigkeit für weniger Geld zu bieten

Verkürzt die täglichen Rechenaufgaben durch hybrid-dynamische Schreibbeschleunigung

Erhältlich in Kapazitäten von 500 GB und 1 TB

Unterstützt durch eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie

Die Crucial P1 SSD bietet in der Praxis eine in der Kategorie führende Leistung. PCMark 8 Benchmarks zeigen, dass diese SSD in der Lage ist, Durchsatzraten von bis zu 565 MB/s im Mixed-Modus zu erreichen, mit einem Gesamtergebnis von 5.084, das ähnliche SSDs innerhalb der Preiskategorie übertrifft.3

Mit sequentiellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000/1.700 MB/s4 bietet die P1 solide Leistung durch hybrid-dynamische Schreibbeschleunigung, eine einzigartige SLC-Cache-Implementierung. Die SSD bietet eine MTTF von 1,8 Millionen Stunden und eine Lebensdauer von bis zu 200 TB geschriebenen Bytes bei einem Stromverbrauch von durchschnittlich 100 mW.

Die Crucial P1 SSD ist in Kapazitäten von bis zu 1 TB erhältlich und wird durch eine fünfjährige eingeschränkte Garantie unterstützt. Sie nutzt die Micron Quad-Level Cell (QLC) NAND-Technologie. Durch die Speicherung von vier Bits in jeder NAND-Zelle verringert QLC NAND die Erschwinglichkeitslücke zwischen Festplatten und Flash-Speicher und ermöglicht so höhere Geschwindigkeiten und Kapazitäten zu einem günstigeren Preis.

„Wir verwenden seit anderthalb Jahren Crucial SSDs in unseren Gaming-Rigs“, sagt Patrik Sattermon, Chief Gaming Officer bei FNATIC. „Die Geschwindigkeiten, die die neue P1 NVMe SSD bietet, sind beeindruckend, und wir freuen uns auf beschleunigte Bootvorgänge und zügigere Spieleladezeiten. Außerdem nehmen einige Spiele jetzt fast 100 GB Platz ein, und da ist der zusätzliche Speicherplatz, den die neue P1 SSD bietet, mehr als willkommen. Wir freuen uns sehr, diese SSDs in unsere Team FNATIC-Systeme zu integrieren.“

„Wir stellen SSDs seit über einem Jahrzehnt her, und wir haben beobachtet, wie sich die Computergewohnheiten in dieser Zeit dramatisch verändert haben“, so Teresa Kelley, VP & GM, Micron Consumer Products Group. „Der Bedarf an mehr Systemgeschwindigkeit und Speicherplatz war noch nie so hoch wie heute. Deshalb haben wir uns besonders um die realen Computeraufgaben unserer Kunden gekümmert und die Crucial P1 SSD so konzipiert, dass sie alle erforderlichen Leistungen, Kapazitäten und Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bietet.“

Einfache Installation und simpler Support

Die Crucial SSD-Installationsanleitung bietet leicht verständliche Schritte und Videos für eine stressfreie Installation, und die Acronis® True Image HD-Software hilft beim schnellen und einfachen Migrieren von Daten. Das Crucial Storage Executive-Software-Tool ermöglicht es Benutzern, zu sehen, wie viel Speicherplatz (GB) verbraucht wurde, die neueste Firmware herunterzuladen und die Laufwerksleistung zu verbessern.

Erweiterte Funktionen

Die P1 SSD bietet eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen, darunter:

Schutz vor Datenverlust mit dem Multistep Data Integrity Algorithm

Schutz vor Überhitzung durch Adaptive Thermal Monitoring Tools

Schnelleres Schreiben durch Hybrid-Dynamic Write Acceleration-Technologie

Datenschutz auf Komponentenebene durch RAIN

Qualität von Micron

Als Marke von Micron, einem der größten Flash-Speicherhersteller der Welt, werden Crucial SSDs mit der gleichen Micron-Qualität und technischen Innovation entwickelt und gebaut, die seit 40 Jahren einige der weltweit fortschrittlichsten Speicher- und Speichertechnologien hervorbringt. Mit Tausenden von Stunden Vorabvalidierung von Micron, Dutzenden von SSD-Qualifikationstests und einer Vielzahl von preisgekrönten SSDs wird die Crucial P1 SSD durch eine fünfjährige eingeschränkte Garantie unterstützt und kann ab jetzt bei Crucial.de und ausgewählten globalen Partnern erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter crucial.de/ssd.