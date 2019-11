Arizona Sunshine erscheint am 5. Dezember für Oculus Quest

Vertigo Games und Jaywalkers Interactive haben das Veröffentlichungsdatum von Arizona Sunshine für die Oculus Quest bekanntgegeben. Ab dem 5. Dezember ist der preisgekrönte Virtual-Reality-Hit pünktlich zum dreijährigen Geburtstag der Originalversion für die Plattform erhältlich. Ab sofort kann der VR-Shooter im Oculus Store vorbestellt werden. Es gilt ein Rabatt von 10% bis zum 2. Dezember. Der DLC erscheint für die Oculus Quest in den kommenden Monaten, mehr dazu in Kürze.

Arizona Sunshine wurde von Grund auf an die Oculus Quest angepasst und führt bis zu vier Spieler in die VR-Zombie-Apokalypse. Aufgrund der Neu-Umsetzung und der spezifischen Plattform wird Cross-Plattform-Multiplayer in dieser Version nicht unterstützt.

Überlebende können sich mit der beispiellosen Freiheit der Oculus Quest im Südwesten Amerikas versammeln und in 360° gegen untote Horden verteidigen. Mit bewegungsgesteuerten Waffen wird die postapokalyptische Welt erkundet und alle Überlebensfähigkeiten in VR auf die Probe gestellt – selten war es so spannend und befriedigend, Untote wieder in ihre Gräber zu befördern.

Der Pionier des VR-Shooter-Genres wurde als UploadVR’s 2016 VR Game of the Year ausgezeichnet. Arizona Sunshine war eines der ersten komplett auf VR ausgelegten Spiele und entwickelte sich zum Platinum-Seller. Über die Jahre breitete sich der VR-Zombie-Shooter auf alle großen VR-Plattformen aus, erhielt mehrere Erweiterungen wie Dead Man DLC oder The Damned DLC sowie die Location-Based-VR-Version Arizona Sunshine – LB VR Edition oder Nomadics VR-Attraktion Arizona Sunshine – Contagion Z. Vor Kurzem wurde der Titel von TechRadar zu einem der besten VR-Spiele des Jahres 2019 gekürt – Arizona Sunshine bleibt auch weiterhin ganz oben auf den Bestenlisten.

Um den dritten Geburtstag von Arizona Sunshine gebührend zu feiern, veranstalten Vertigo Games einen Wettbewerb mit einer Vielzahl von Preisen, inklusive einer Oculus Quest und Beta-Zugang zu ihrem nächsten Spiel After The Fall. Details gibt es unter arizona-sunshine.com/arizona-vr-sary

Arizona Sunshine erscheint am 5. Dezember 2019 für Oculus Quest. Mehr Informationen und Neuigkeiten zu Arizona Sunshine auf Facebook, Twitter oder im Newsletter auf arizona-sunshine.com