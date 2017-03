AOC AGON – Heiße Ware für deine Augen

Der bisher schnellste Gaming-Monitor von AOC ist jetzt im Handel erhältlich: Mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms und Adaptive-Sync sorgt der AOC AGON AG251FZ für extrem flüssiges Gameplay – ohne Bewegungsunschärfen, Screen Tearing oder Bildruckeln. Premium-Features wie die AOC Ergo Dial Base und der AOC QuickSwitch-Controller bieten Esports-Profis noch mehr Komfort.

Reibungsloses Gameplay

Mit seinem 25″-Full-HD-TN-Panel (62,2 cm, 16:9-Format, 1920 x 1080 Pixel) ist der AOC AGON AG251FZ eine attraktive Wahl für Esportler, die einen etwas größeren Bildschirm wollen, der über das Standardmaß 24″ hinausgeht – aber nicht nur das: Auch von der blitzschnellen Display-Performance können Spieler profitieren. Die Bildwiederholrate von 240 Hz sorgt in Zusammenspiel mit einer Reaktionszeit von 1 ms für jederzeit flüssiges Gameplay und eine saubere Grafikdarstellung ohne Bewegungsunschärfen – selbst in in rasantesten Szenen. Weitere Vorteile bietet die Adaptive-Sync-Technologie, die das Display mit kompatiblen Grafikkarten synchronisiert, so dass Screen Tearing ebenso ausgeschlossen werden kann wie displaybedingtes Bildruckeln. Gamer, denen es vor allem auf eine möglichst hohe Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, werden zusätzlich vom AOC-Low Input-Lag-Modus profitieren, mit dem die interne Videoverarbeitung des Monitors größtenteils umgangen werden kann, um den Input-Lag des Monitors auf ein Minimum zu reduzieren. So wird es möglich, dass die Spieler ihre Steuer-Eingaben quasi in Echtzeit auf dem Bildschirm umgesetzt sehen – ein erheblicher Vorteil, der bei Action-Multiplayer-Titeln spielentscheidend sein kann.

Premium-Features für Esports-Profis

Wie man es von den Monitoren der AGON-Serie kennt, bietet auch der AG251FZ eine Reihe von Premium-Features, die den Komfort und das Wohlbefindens professioneller Gamer steigern und damit einen Beitrag zur Optimierung ihrer Performance leisten. Neben einem ausklappbaren Headset-Halter gehört dazu auch die AOC Ergo Dial Base, die es ermöglicht, den Monitor seitlich zu schwenken sowie in Neigung, Drehung und Höhe (Höhenskala inklusive) individuellen Bedürfnissen anzupassen. Dank eines Tragegriffs kann der AOC AGON AG251FZ außerdem einfach transportiert werden. Die AOC Flicker-Free-Technologie reduziert Flimmern und schützt so die Augen der Spieler bei ausgedehnten Gaming-Sessions vor Überanstrengung. Um die Displayeinstellungen optimal auf spezielle Spieltypen abzustimmen, bietet der AG251FZ auch eine Vielzahl von Game-Modi (z. B. für First-Person-Shooter, Rennspiele und Echtzeitstrategietitel). Mit der AOC Shadow-Control-Option, können sehr dunkle Flächen aufgehellt werden, ohne dass übrige Bereiche des Bildschirms davon beeinträchtigt werden. Mitgeliefert wird der AOC QuickSwitch-Controller, mit dem die Einstellungen im Handumrehen angepasst werden können.

Der AOC AGON AG251FZ ist ab sofort erhältlich. Die UVP beträgt EUR 499 / CHF 490.