Adventskalender 2018 – Tag 24

Heute feiern wir mit euch Heiligabend und öffnen unser Türchen Nummer 24. Wie schon an Tag 18 angeteasert verlosen wir wieder einen Controller. Dieses Mal haben wir einen Controller aus dem Hause Razer für euch, den ihr nicht nur am PC verwenden könnt, sondern auch an der Playstation 4. Heute verlosen wir den Razer Raiju in der Tournament Edition. Der Raiju TE ist ein Controller, den ihr bequem über Bluetooth oder mit Kabel benutzen könnt. Des Weiteren könnt ihr den Controller über eine mobile App konfigurieren.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Razer zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zum Razer Raiju Tournament Edition:

Der Razer Raiju Tournament Edition ist ein Controller, der Bluetooth- und kabelgebundene Konnektivität bietet und über eine mobile App konfiguriert werden kann. So kannst du ganz leicht die multifunktionalen Tasten neu belegen oder die Empfindlichkeit anpassen. Die Mecha-Tactile-Aktionstasten zeichnen sich durch einen weich gefederten Touch mit knackig-taktilem Feedback aus. Der Razer Raiju Tournament Edition steht für die totale Kontrolle: 4 frei belegbare multifunktionale Tasten und ein Hair-Trigger-Modus für noch mehr Schnellfeuer-Action. Du kannst unter 3 Konnektivitätsmodi wählen: PS4-Modus, USB-Modus und PC-Modus – optimale Effizienz ohne erneutes manuelles Verbinden.

Der Razer Raiju Tournament Edition verfügt über einen ganzen Schwung zusätzlicher Tasten für Gaming wie bei den Profis: 4 frei belegbare multifunktionale Tasten.

Millisekunden können in der Hitze des Gefechts über Sieg oder Niederlage entscheiden. Sobald der Hair-Trigger-Modus aktiviert ist, verringern die mechanischen Stopp-Schalter ganz erheblich den Tastenhub der beiden Haupt-Trigger. So kannst du dir durch noch schnelleres Feuern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Du kannst die multifunktionalen Tasten und Trigger neu belegen, die Empfindlichkeit anpassen oder die Intensität der Vibrationsmotoren feinabstimmen, um dein Gaming-Erlebnis weiter zu verbessern und das alles mit einer benutzerfreundlichen mobilen App.

Der Razer Raiju Tournament Edition ist unser erster Controller, der sowohl Bluetooth als auch kabelgebundene Konnektivität anbietet. Genieße die totale Freiheit ohne Kabel beim Gaming, ob nun zu Hause oder bei deinen besten Freunden, und schalte bei Turnieren einfach in den kabelgebundenen Modus – für das Quäntchen zusätzliche Sicherheit. Du hast die Wahl.

Der Razer Raiju Tournament Edition setzt voll auf Razer Mecha-Tactile-Aktionstasten, die sich durch einen weich gefederten Touch mit knackig-taktilem Feedback auszeichnen.

Typ: Gamepad

Kompatibilität: PC, PS4

Anbindung: kabellos (Bluetooth) oder kabelgebunden, USB

Stromversorgung: USB

Tasten: 18 (gesamt), 4 (Funktionstasten), 4 (Aktionstasten), 4 (Trigger), 4 (Schultertasten), 2 (Analogsticks) Analogsticks 1 konkav (links über Steuerkreuz), 1 konkav (rechts unter Aktionstasten)

Steuerkreuz: gerade

Farben: schwarz

Besonderheiten: 3.5mm Klinke, 2 Vibrationsmotoren, Kabel abnehmbar, programmierbare Tasten, Touchpad

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr