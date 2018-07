8 Jahre Geburtstag – Geschenk 14

Heute geht unser 8-Jähriges Jubiläum bereits in die zweite Woche! An Tag 14. haben wir etwas für jeden, der sich gerne mal Kollegen im Büro oder Kumpels zu Hause messen will. Mit dem Speedlink Racing Spheres Competetion Set, könnt ihr nun beweisen, wer der schnellste und geschickteste Fahrer der stylischen Rennkugeln ist.

Für die Bereitstellung des Preises bedanken wir uns ganz herzlich bei Speedlink.

Beweise dein Geschick: mit den ferngesteuerten RACING SPHERES von Speelink!



In diesem Set erhalten sind:

2 Racing-Bälle ,

2 Fernsteuerungen,

4 Parcours-Pylonen

2 Silikonhüllen.

Damit versprechen diese ferngesteuerten Kugeln jede Menge gemeinsamen Spiel-Spaß für Drinnen und draußen. Baue mit den 4 Pylonen oder anderen Hindernissen einen Parcours und steuere die rot-blau blinkende Kugel per Fernsteuerung geschickt mit bis zu 8 km/h hindurch. Trete gegen einen anderen Spieler an und messe dein Können.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage von Speedlink.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 09.08.2018, 23:59 Uhr

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Speedlink zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.