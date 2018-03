PUBG: Neues zur Tropen Map und Region-Lock

Brendan Greene, der Schöpfer von PlayerUnknown’s Battleground kündigte die neue Tropen Map offiziell an. Ein Zeitraum für die erste Testphase steht auch schon fest. Außerdem äußerte er sich auf der Game Developers Conference 2018 erneut zum Thema Region-Lock für China.

Am 23. März war es soweit, der Battle Royale Shooter PUBG feierte Geburtstag. Den genau vor einem Jahr ging der Titel in die Early Access Phase auf Steam. Innerhalb von einem Jahr hat sich das Spiel über 30 Millionen mal verkauft und zählt damit zu den beliebtesten Spielen aller Zeiten. Passend zum Geburtstag stellte Brendan Greene die neue Tropen Karte vor.

Bereits im April kommt sie auf die Test-Server

Die neue Tropen Karte wird sich grundlegend von den bisher bekannten zwei Karten unterscheiden. So wird sie für PUBG untypisch, nur über eine Größe von 16 Quadratkilometer verfügen. Das ist entspricht etwa einem Viertel der Größe der alten Karten. Damit soll ein schnelleres und intensiveres Spielerlebnis möglich gemacht werden. Für alle die schon gespannt auf die neue Karte sind, gibt es noch eine gute Nachricht. Bereits im April landet sie auf den Test-Servern.

ICYMI at my @Official_GDC talk, here's an early WIP preview of our 4x4km map, coming soon to the new @PUBATTLEGROUNDS Experimental Test Servers!#ThisIsBattleRoyale pic.twitter.com/JGRv57A7ST — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) March 23, 2018

Region-Lock doch keine Option

In einem Interview auf der diesjährigen Game Developers Conference äußerte sich Greene außerdem nochmals zu dem Thema Region-Lock. Der von vielen Spielern geforderte Lock für China soll laut Greene keine Option sein. Zwar kommen tatsächlich ein großer Teil der Cheater im Spiel aus China, mit einem VPN Server können diese den Lock allerdings ganz einfach wieder umgehen.

So kommentiere Brendan Greene die Frage nach dem Region Lock wie folgt:

„I mean everyone that [suggests] region locking [is forgetting about] VPN. It just doesn’t work, we just implemented ping-based matchmaking which really has improved the gameplay experience for a lot of players. It’s working out quite well and we’re still doing research. […]“

